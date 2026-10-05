A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu nesta segunda-feira (5) as datas e horários das finais da Copa Paulista, entre São José e União São João. Como tem melhor campanha geral, a Águia do Vale terá o direito de fazer o segundo jogo em casa.

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A partida de ida acontece neste próximo domingo (11), a partir das 10h, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. E a volta será disputada no dia 10, outro sábado (17), a partir das 18h, no estádio Martins Pereira. As duas partidas terão transmissão da Ulisses TV, Metrópoles, Xsports, BR IN TV e do canal Paulistão no YouTube.