A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu nesta segunda-feira (5) as datas e horários das finais da Copa Paulista, entre São José e União São João. Como tem melhor campanha geral, a Águia do Vale terá o direito de fazer o segundo jogo em casa.
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A partida de ida acontece neste próximo domingo (11), a partir das 10h, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. E a volta será disputada no dia 10, outro sábado (17), a partir das 18h, no estádio Martins Pereira. As duas partidas terão transmissão da Ulisses TV, Metrópoles, Xsports, BR IN TV e do canal Paulistão no YouTube.
Assim como nas fases anteriores, se houver dois resultados iguais a decisão do título será feita nos pênaltis. Pelo regulamento, o campeão tem o direito de escolher entre uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027 ou na Copa do Brasil, enquanto o vice fica com a outra vaga.
Na semifinal, o São José se classificou ao eliminar o Noroeste, com empate por 1 a 1 fora de casa e vitória por 1 a 0 em casa. Já o União eliminou o Grêmio Prudente, com empate sem gols na ida e vitória em casa por 2 a 1 na volta.
Em 1987, São José e União São João decidiram o título da antiga Divisão Intermediária, quando os dois já haviam garantido o acesso à elite de 1988. E, nas finais festivas, o time de Araras foi campeão, vencendo os dois jogos, com 2 a 1 em casa e 1 a 0 no Martins Pereira.
Jogo de ida
Domingo (11), às 10h
União São João x São José
Estádio Dr. Hermínio Ometto — Araras
Jogo de volta
Sábado (17), às 18h
São José x União São João
Monumental Martins Pereira — São José dos Campos