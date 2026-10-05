Dez candidatos ligados à RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) estão entre os que receberam menos votos nas urnas nesse domingo (4). Cinco deles disputaram para deputado estadual, e os outros para federal. Juntos, eles somaram 1.234 votos.

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No total, os candidatos a deputado estadual ligados à região receberam 882.172 votos nas eleições de 2026. Entre os 79 nomes registrados para deputado estadual, porém, a votação ficou muito distante dos candidatos que conseguiram as maiores marcas nas urnas.