O homem que invadiu uma missa e tentou agredir o bispo dom José Carlos Chacorowski, em Caraguatatuba, teria feito uma ameaça de cunho religioso durante o episódio. Segundo relato de um padre, ele disse ao religioso: “Avisa para o seu Jesus que a condenação dele está próxima”.
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O caso aconteceu na manhã deste domingo (4), durante a missa das 8h na Catedral do Divino Espírito Santo, no bairro Indaiá. A Diocese de Caraguatatuba informou que dom José Carlos não ficou ferido.
Segundo o padre, o homem parou a motocicleta do lado de fora da igreja, tirou o chinelo, entrou na Catedral e caminhou em direção ao bispo. Durante a aproximação, teria feito a declaração.
A mesma frase foi relatada por dom José Carlos após a celebração, segundo a Diocese.
Imagens de câmeras de segurança mostram o homem entrando pela lateral da Catedral e seguindo até o altar. Fiéis perceberam a movimentação e correram para conter o invasor antes que ele conseguisse agredir o bispo.
O homem foi retirado da igreja e levado pela Guarda Civil Municipal (GCM). Durante a retirada, houve troca de tapas entre ele e algumas pessoas que participaram da contenção.
Diocese descarta motivação política
A invasão ocorreu no mesmo dia do primeiro turno das eleições de 2026. Apesar da coincidência, a Diocese de Caraguatatuba afirmou que não há indicação de motivação política para o episódio.
Dom José Carlos está bem e não registrou boletim de ocorrência, segundo a Diocese. A Polícia Militar chegou a receber um chamado por volta das 8h50, mas a ocorrência foi cancelada porque uma equipe da GCM já estava a caminho da Catedral.
O episódio ocorreu no fim da celebração e mobilizou os fiéis que acompanhavam a missa.