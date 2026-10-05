O homem que invadiu uma missa e tentou agredir o bispo dom José Carlos Chacorowski, em Caraguatatuba, teria feito uma ameaça de cunho religioso durante o episódio. Segundo relato de um padre, ele disse ao religioso: “Avisa para o seu Jesus que a condenação dele está próxima”.

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O caso aconteceu na manhã deste domingo (4), durante a missa das 8h na Catedral do Divino Espírito Santo, no bairro Indaiá. A Diocese de Caraguatatuba informou que dom José Carlos não ficou ferido.