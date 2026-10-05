Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após uma tentativa de homicídio com faca na manhã desta segunda-feira (5), no Parque Ipanema, em Taubaté. A vítima, também de 28 anos, foi atingida por golpes de faca, socorrida e encaminhada para a UPA Santa Helena.
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A Polícia Militar foi acionada após o ataque. Durante o atendimento da ocorrência, a vítima reconheceu o homem apontado como autor das facadas. O suspeito foi localizado e preso em flagrante.
Até a publicação desta reportagem, não havia informações detalhadas sobre a quantidade de ferimentos ou sobre o estado de saúde atualizado da vítima.
Motivação ainda é investigada
As circunstâncias que antecederam o ataque ainda deverão ser esclarecidas pela Polícia Civil. Até o momento, não foi confirmada a existência de uma discussão anterior, eventual relação entre vítima e suspeito ou a motivação para a agressão.
Também não havia informação sobre a localização e apreensão da faca utilizada no crime.
O caso foi encaminhado para registro na Delegacia Seccional de Taubaté. A autoridade policial deverá analisar os relatos dos envolvidos, os elementos reunidos pelos policiais e os documentos médicos para definir o enquadramento formal da ocorrência.
Outro homem é detido por suspeita de tráfico
Durante o atendimento da ocorrência no Parque Ipanema, policiais da Rocam também detiveram um homem de 23 anos por suspeita de tráfico de drogas.
A abordagem configura uma ocorrência distinta da tentativa de homicídio. Até o momento, não há informação que relacione o homem de 23 anos ao ataque com faca.
Também não foram divulgadas a quantidade ou o tipo de entorpecente que teria sido apreendido. O suspeito e o material foram encaminhados para apresentação à Polícia Civil.
Vítima foi levada para a UPA
Após ser ferida, a vítima recebeu atendimento e foi encaminhada para a UPA Santa Helena.
Até esta atualização, não havia confirmação sobre eventual transferência para outro hospital, necessidade de cirurgia ou outros detalhes sobre a evolução do quadro clínico.
A Polícia Civil deverá apurar a dinâmica do ataque e a motivação. A classificação da ocorrência também poderá ser revista conforme o avanço da investigação e a análise das provas.
Parque Ipanema teve outra ocorrência violenta
O Parque Ipanema também foi cenário de outra ocorrência violenta em julho. Na ocasião, um homem morreu após uma intervenção da Guarda Civil Municipal.
Informações iniciais daquele caso apontaram que o homem teria avançado contra um agente com uma faca. A ocorrência desta segunda-feira, porém, não tem relação conhecida com o episódio anterior e envolve outros personagens e circunstâncias.