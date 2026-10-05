Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após uma tentativa de homicídio com faca na manhã desta segunda-feira (5), no Parque Ipanema, em Taubaté. A vítima, também de 28 anos, foi atingida por golpes de faca, socorrida e encaminhada para a UPA Santa Helena.

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A Polícia Militar foi acionada após o ataque. Durante o atendimento da ocorrência, a vítima reconheceu o homem apontado como autor das facadas. O suspeito foi localizado e preso em flagrante.