Os 69 candidatos a deputado federal ligados à RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) receberam 565.517 votos nas eleições de 2026, segundo levantamento com base nos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

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O ex-deputado federal e ex-prefeito de São José, Eduardo Cury (PL), aparece como eleito, com 66.860 votos, liderando o número de votos recebidos entre os candidatos ligados à região.