Os 69 candidatos a deputado federal ligados à RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) receberam 565.517 votos nas eleições de 2026, segundo levantamento com base nos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
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O ex-deputado federal e ex-prefeito de São José, Eduardo Cury (PL), aparece como eleito, com 66.860 votos, liderando o número de votos recebidos entre os candidatos ligados à região.
A RMVale tinha 151 candidatos registrados nas eleições de 2026, sendo 79 postulantes a deputado estadual, 69 a deputado federal, dois candidatos ao Senado e um candidato a vice-governador de São Paulo.
A região contava com 1,92 milhão de pessoas aptas a votar, sendo registrados 1,45 milhão de votos válidos para presidente, com 33.185 eleitores que votaram em branco e 42.948 que anularam o voto.
Veja a votação dos candidatos a deputado federal da RMVale: