Os 79 candidatos a deputado estadual ligados à RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) receberam 882.172 votos nas eleições de 2026, segundo levantamento com base nos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

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Entre os candidatos da RMVale que receberam votos, Thomaz Henrique (PL), vereador de São José dos Campos, foi o mais votado, com 178.164 votos.