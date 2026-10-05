Os 79 candidatos a deputado estadual ligados à RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) receberam 882.172 votos nas eleições de 2026, segundo levantamento com base nos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
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Entre os candidatos da RMVale que receberam votos, Thomaz Henrique (PL), vereador de São José dos Campos, foi o mais votado, com 178.164 votos.
Na sequência aparece a deputada estadual Letícia Aguiar (PL), também de São José, com 94.832 votos.
Os dois foram eleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo.
A RMVale tinha 151 candidatos registrados nas eleições de 2026, sendo 79 postulantes a deputado estadual, 69 a deputado federal, dois candidatos ao Senado e um candidato a vice-governador de São Paulo.
A região contava com 1,92 milhão de pessoas aptas a votar, sendo registrados 1,45 milhão de votos válidos para presidente, com 33.185 eleitores que votaram em branco e 42.948 que anularam o voto.
Veja a votação dos candidatos a deputado estadual da RMVale: