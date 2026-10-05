Após duas quedas consecutivas, o custo da cesta básica familiar voltou a subir no Vale do Paraíba em setembro e registrou a maior alta mensal em quatro anos.

Segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté), o valor médio passou de R$ 2.884,15 em agosto para R$ 2.947,02 no mês passado, aumento de 2,18%, equivalente a R$ 62,87.

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