Os 69 candidatos a deputado federal da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) somaram 565.517 votos na eleição.

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O ex-deputado federal e ex-prefeito de São José, Eduardo Cury (PL), aparece como eleito, com 66.860 votos, liderando o número de votos recebidos entre os candidatos ligados à região.