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ELEIÇÕES 2026

Veja os candidatos a deputado federal do Vale mais votados

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Luiz Roberto/TSE
Urna eletrônica
Urna eletrônica

Os 69 candidatos a deputado federal da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) somaram 565.517 votos na eleição.

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O ex-deputado federal e ex-prefeito de São José, Eduardo Cury (PL), aparece como eleito, com 66.860 votos, liderando o número de votos recebidos entre os candidatos ligados à região.

Dos 69 nomes registrados, 67 tiveram votos computados. Três estavam inaptos a concorrer: Hellen Mello (Novo) e Marijane (PSB), de Caraguatatuba, e Katia Draber (Missão), de Jacareí.

A região contava com 1,92 milhão de pessoas aptas a votar nesse domingo (4), sendo registrados 1,45 milhão de votos válidos para presidente, com 33.185 eleitores que votaram em branco e 42.948 que anularam o voto.

Eduardo Cury é eleito

Segundo os dados do TSE, Eduardo Cury (PL) é o candidato a deputado federal eleito na região. Ele é empresário, mora em São José dos Campos e teve 66.860 votos.

10 mais votados

Confira a lista dos 10 candidatos regionais com a maior votação para deputado federal:

Três menos votados

Entre os candidatos que tiveram votos computados, o menos votado foi o Sgt. Tiago Celestino (Avante), de Taubaté, com 53 votos.

Em seguida aparecem Pedro Oliva (Agir), de São José dos Campos, com 55, e Claudio Brunini (Federação PSDB Cidadania), de Caçapava, com 235. Outros três candidatos estavam inaptos e ficaram sem votos.

Partidos mais votados

Confira os partidos com mais votos na RMVale para deputado federal:

Cidades com mais votos

Confira as 10 cidades da RMVale com mais votos para deputado federal:

Juntas, São José dos Campos e Taubaté respondem por mais de 76% dos votos dados a candidatos a deputado federal da região.

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