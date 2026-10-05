Os 69 candidatos a deputado federal da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) somaram 565.517 votos na eleição.
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O ex-deputado federal e ex-prefeito de São José, Eduardo Cury (PL), aparece como eleito, com 66.860 votos, liderando o número de votos recebidos entre os candidatos ligados à região.
Dos 69 nomes registrados, 67 tiveram votos computados. Três estavam inaptos a concorrer: Hellen Mello (Novo) e Marijane (PSB), de Caraguatatuba, e Katia Draber (Missão), de Jacareí.
A região contava com 1,92 milhão de pessoas aptas a votar nesse domingo (4), sendo registrados 1,45 milhão de votos válidos para presidente, com 33.185 eleitores que votaram em branco e 42.948 que anularam o voto.
Eduardo Cury é eleito
Segundo os dados do TSE, Eduardo Cury (PL) é o candidato a deputado federal eleito na região. Ele é empresário, mora em São José dos Campos e teve 66.860 votos.
10 mais votados
Confira a lista dos 10 candidatos regionais com a maior votação para deputado federal:
Três menos votados
Entre os candidatos que tiveram votos computados, o menos votado foi o Sgt. Tiago Celestino (Avante), de Taubaté, com 53 votos.
Em seguida aparecem Pedro Oliva (Agir), de São José dos Campos, com 55, e Claudio Brunini (Federação PSDB Cidadania), de Caçapava, com 235. Outros três candidatos estavam inaptos e ficaram sem votos.
Partidos mais votados
Confira os partidos com mais votos na RMVale para deputado federal:
Cidades com mais votos
Confira as 10 cidades da RMVale com mais votos para deputado federal:
Juntas, São José dos Campos e Taubaté respondem por mais de 76% dos votos dados a candidatos a deputado federal da região.