"Nossa prioridade é defender a nossa região, apoiar projetos. Acho importante lutarmos por um quinto Hospital Regional, apoiarmos a duplicação da Caraguá-Ubatuba, né? E o prolongamento da Carvalho Pinto até Aparecida. Quero ajudar no projeto do trem intercidades, que o Tarcísio está preparando, né? E já falei com o Felício, já falei com a Natália [Resende], a secretária do Tarcísio. Eu tô com algumas ideias que eu acho que podem melhorar o projeto e quero ajudar", afirmou.

Cenário político e desafios

Sobre o cenário político atual, Cury destacou o desempenho de candidatos de direita nas urnas, além da reeleição de Tarcísio de Freitas para governador de São Paulo, e reafirmou a certeza de que Flávio Bolsonaro (PL) será o próximo presidente do Brasil.

"O Tarcísio e o Felicio venceram de forma brilhante. Uma votação é recorde. A maior votação da história de São Paulo. Ou seja, a direita tem toda a procuração, tem todo o apoio da sociedade para tirar o PT, encerrar o ciclo do poder do PT de 20 anos, nefasto, um ciclo de corrupção, um ciclo de crime organizado crescendo e uma educação trágica, que é a do Brasil. Então, acho que isso nos credencia para ganhar a eleição presidencial com o Flávio e começar a arrumar o Brasil. Eu acho que o Lula não vai vencer as eleições. Eu acho que a população deu o recado. Acredito que o Flávio vai vencer essa eleição e nós vamos aposentar o PT", finalizou.