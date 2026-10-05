Eduardo Cury (PL), ex-prefeito de São José dos Campos, foi eleito deputado federal neste último domingo (4). Ele recebeu 66.860 votos e será o único representante da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) na Câmara dos Deputados no mandato que se inicia em 2027.
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Cury, que é joseense, comandou a Prefeitura da cidade entre 2005 e 2012 e foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2014 e reeleito em 2018.
A OVALE, Cury ressaltou que o resultado da eleição teve um valor especial devido aos desafios enfrentados ao longo da campanha.
"Minha campanha começou muito tardiamente por causa da coordenação do plano de governo do Flávio, começando praticamente a partir de julho. Em São José, eu disputava com dois deputados eleitos e o candidato da máquina da prefeitura. Só pude fazer campanha em sete cidades do Vale, em uma situação bastante dura para mim. Por isso, essa eleição tem um valor ainda maior pelas dificuldades inerentes ao processo", disse.
Prioridades
Sobre suas metas parlamentares para a região, o deputado apontou a área da saúde como prioridade central, ao lado de projetos essenciais de mobilidade e infraestrutura.
"Nossa prioridade é defender a nossa região, apoiar projetos. Acho importante lutarmos por um quinto Hospital Regional, apoiarmos a duplicação da Caraguá-Ubatuba, né? E o prolongamento da Carvalho Pinto até Aparecida. Quero ajudar no projeto do trem intercidades, que o Tarcísio está preparando, né? E já falei com o Felício, já falei com a Natália [Resende], a secretária do Tarcísio. Eu tô com algumas ideias que eu acho que podem melhorar o projeto e quero ajudar", afirmou.
Cenário político e desafios
Sobre o cenário político atual, Cury destacou o desempenho de candidatos de direita nas urnas, além da reeleição de Tarcísio de Freitas para governador de São Paulo, e reafirmou a certeza de que Flávio Bolsonaro (PL) será o próximo presidente do Brasil.
"O Tarcísio e o Felicio venceram de forma brilhante. Uma votação é recorde. A maior votação da história de São Paulo. Ou seja, a direita tem toda a procuração, tem todo o apoio da sociedade para tirar o PT, encerrar o ciclo do poder do PT de 20 anos, nefasto, um ciclo de corrupção, um ciclo de crime organizado crescendo e uma educação trágica, que é a do Brasil. Então, acho que isso nos credencia para ganhar a eleição presidencial com o Flávio e começar a arrumar o Brasil.