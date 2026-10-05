Um homem de 25 anos foi morto em frente a uma adega no bairro Vila Antônio Augusto, em Caçapava, na madrugada desta segunda-feira (5). Pedro Ernesto Camargo foi encontrado morto. O caso foi registrado como homicídio consumado e é investigado pela Polícia Civil.
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Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado e confirmou a morte de Pedro no local.
O registro policial não informa qual arma teria sido utilizada no crime e não detalha os ferimentos encontrados na vítima. A causa da morte e as características das lesões devem ser esclarecidas pelo exame necroscópico solicitado pela Polícia Civil.
Imagens podem ajudar investigação
Imagens de câmeras de segurança estão entre os elementos que podem auxiliar a investigação. De acordo com o boletim, os policiais militares informaram à Polícia Civil sobre a existência de um vídeo relacionado ao crime.
O documento, porém, não detalha o conteúdo das imagens nem informa se elas permitem identificar o autor. Até o registro da ocorrência, não havia suspeitos identificados ou presos.
A adega já estava fechada quando os policiais chegaram ao local. Nenhuma testemunha foi cadastrada no primeiro atendimento, segundo o boletim, o que pode aumentar a importância das imagens para a reconstrução da dinâmica do homicídio.
A irmã de Pedro esteve no local durante o atendimento. O boletim não registra informações atribuídas a ela sobre ameaças, desentendimentos ou possível motivação para o crime.
Celular da vítima foi recolhido
A Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local, e o delegado de sobreaviso acompanhou o atendimento da ocorrência.
Um celular relacionado a Pedro foi recolhido e lacrado. O aparelho poderá ser submetido a exames ou análise de dados caso isso seja determinado pela autoridade policial. O boletim não informa que algum conteúdo relevante tenha sido encontrado até o momento.
A Polícia Civil ainda busca esclarecer a autoria, a motivação e a dinâmica do homicídio.
O laudo do IML (Instituto Médico Legal) deverá contribuir para determinar a causa da morte e as características das lesões.