Um homem de 25 anos foi morto em frente a uma adega no bairro Vila Antônio Augusto, em Caçapava, na madrugada desta segunda-feira (5). Pedro Ernesto Camargo foi encontrado morto. O caso foi registrado como homicídio consumado e é investigado pela Polícia Civil.

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Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado e confirmou a morte de Pedro no local.