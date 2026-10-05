Após 18 dias de angústia, o pedreiro Tiago Rivier dos Santos, que estava desaparecido desde o dia 9 de setembro, foi encontrado morto em São José dos Campos. O corpo foi localizado no último dia 27 e foi reconhecido pela família.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Tiago era marido e pai de família. Segundo os familiares, ele saiu de sua residência, no bairro Taquari, na manhã de 9 de setembro para ir ao trabalho e não voltou mais para casa.