Após 18 dias de angústia, o pedreiro Tiago Rivier dos Santos, que estava desaparecido desde o dia 9 de setembro, foi encontrado morto em São José dos Campos. O corpo foi localizado no último dia 27 e foi reconhecido pela família.
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Tiago era marido e pai de família. Segundo os familiares, ele saiu de sua residência, no bairro Taquari, na manhã de 9 de setembro para ir ao trabalho e não voltou mais para casa.
Desde o desaparecimento, familiares e amigos buscavam informações que ajudassem a localizar o pedreiro.
Família cobra esclarecimentos
Em uma nota divulgada após a localização do corpo, a família afirma que busca respostas sobre as circunstâncias da morte e pede uma investigação rigorosa do caso.
Segundo os familiares, existe um boletim de ocorrência registrado pela GCM (Guarda Civil Municipal) relatando que agentes teriam visto Tiago pular no rio Paraíba do Sul e desaparecer nas águas.
A família afirma, porém, não ter conhecimento de registro que demonstre o acionamento imediato de equipes de socorro, resgate ou do Corpo de Bombeiros após o episódio. Para os parentes, esse ponto precisa ser esclarecido pelas autoridades.
Os familiares também destacam que Tiago sabia nadar, tinha porte físico atlético e, segundo eles, possuía plena capacidade física para nadar. Por isso, consideram que o relato sobre a entrada dele no rio, isoladamente, não esclarece as circunstâncias que levaram à sua morte.
Investigação
As causas da morte ainda não foram esclarecidas. A família afirma que pretende acompanhar a investigação e, por meio de suas advogadas, adotar medidas para preservar e produzir as provas ainda disponíveis, além de solicitar as perícias e diligências consideradas necessárias.
Os familiares também querem esclarecer as providências tomadas no momento do desaparecimento, as circunstâncias posteriores e a causa efetiva da morte.
"Não queremos especulações. Não queremos apontar culpados antes da investigação. Queremos respostas", afirma a família na nota.
Tiago deixa esposa, filhos, familiares e amigos. Na manifestação, os parentes destacam a importância de esclarecer o que aconteceu com o pedreiro e de apurar o caso com rigor e transparência.
A reportagem acompanha o caso e aguarda informações das autoridades responsáveis pela investigação.