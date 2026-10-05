Os clássicos do cinema nacional "Candinho" e "Nadando em Dinheiro", de Mazzaropi, serão exibidos gratuitamente em São José dos Campos pelo Cine Santana nos dias 19 e 26 de outubro, respectivamente. A programação acontece às segundas-feiras, com três sessões: às 10h, às 15h e às 19h30.
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Exibições
As sessões de "Candinho" (1954) têm classificação indicativa de 10 anos. Na trama, Candinho, um caipira apaixonado pela irmã de criação, abandona a fazenda do pai adotivo e tenta sobreviver em São Paulo, onde termina por encontrar a amada em uma boate e decide retornar ao local de origem em busca de um tesouro que lhe fora deixado por sua verdadeira mãe.
"Nadando em Dinheiro" (1952) é livre para todos os públicos e conta a história de um caminhoneiro que herda uma fortuna e passa a ser ridicularizado pela elite.
Antes dos filmes, será exibido o documentário “São José e Seus Lugares”, em comemoração aos 74 anos do Cine Santana.
Como participar
O Cine fica na Avenida Rui Barbosa, nº 2.005, no bairro Santana, em São José dos Campos. Não é necessário reservar ingressos.