Os clássicos do cinema nacional "Candinho" e "Nadando em Dinheiro", de Mazzaropi, serão exibidos gratuitamente em São José dos Campos pelo Cine Santana nos dias 19 e 26 de outubro, respectivamente. A programação acontece às segundas-feiras, com três sessões: às 10h, às 15h e às 19h30.

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Exibições

As sessões de "Candinho" (1954) têm classificação indicativa de 10 anos. Na trama, Candinho, um caipira apaixonado pela irmã de criação, abandona a fazenda do pai adotivo e tenta sobreviver em São Paulo, onde termina por encontrar a amada em uma boate e decide retornar ao local de origem em busca de um tesouro que lhe fora deixado por sua verdadeira mãe.