Os candidatos a deputado estadual ligados à RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) receberam 882.172 votos nas eleições de 2026, segundo levantamento com base nos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A RMVale tinha 152 candidatos registrados nas eleições de 2026, sendo 79 postulantes a deputado estadual, 70 a deputado federal, dois candidatos ao Senado e um candidato a vice-governador de São Paulo.