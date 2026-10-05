Os candidatos a deputado estadual ligados à RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) receberam 882.172 votos nas eleições de 2026, segundo levantamento com base nos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
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A RMVale tinha 152 candidatos registrados nas eleições de 2026, sendo 79 postulantes a deputado estadual, 70 a deputado federal, dois candidatos ao Senado e um candidato a vice-governador de São Paulo.
A região contava com 1,92 milhão de pessoas aptas a votar, sendo registrados 1,45 milhão de votos válidos para presidente, com 33.185 eleitores que votaram em branco e 42.948 que anularam o voto.
Entre os candidatos da RMVale que receberam votos, Thomaz Henrique (PL), vereador de São José dos Campos, foi o mais votado, com 178.164 votos. Na sequência aparece a deputada estadual Letícia Aguiar (PL), também de São José, com 94.832 votos. Os dois foram eleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo.
10 mais votados no Vale
Confira a lista dos 10 candidatos regionais com a maior votação para deputado estadual:
A votação mostra concentração dos maiores resultados em São José dos Campos, que aparece com quatro nomes entre os dez candidatos mais votados no levantamento.
Três menos votados
Na outra ponta da lista, Marcelino do Vale, de Taubaté, registrou a menor votação entre os candidatos aptos, com 58 votos. Depois aparecem Ezequiel dos Santos, de Ubatuba, com 63, e Margarete do Brechó, de São José, com 75 votos.
A região teve três candidatos que apareceram como inaptos a concorrer, sem votos contabilizados: Antonio Jorge, de Taubaté; Santiago "Mestre", de Ubatuba; e Valmir Oliveira, de Caraguatatuba.
Partidos mais votados
Confira os partidos com mais votos na RMVale para deputado estadual:
Cidades com mais votos
Confira as 10 cidades da RMVale com mais votos para deputado estadual: