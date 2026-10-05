Estão abertas as inscrições para o 42º Festival “Nhô Frade” de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba. Promovido pela Prefeitura, o concurso recebe inscrições gratuitas até 6 de novembro de 2026 e oferece prêmios em dinheiro.

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O festival é voltado à seleção de composições musicais autorais e é aberto à população em geral. As músicas escolhidas receberão arranjos e acompanhamento de uma banda profissional durante o evento.

Premiação