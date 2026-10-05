Estão abertas as inscrições para o 42º Festival “Nhô Frade” de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba. Promovido pela Prefeitura, o concurso recebe inscrições gratuitas até 6 de novembro de 2026 e oferece prêmios em dinheiro.
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O festival é voltado à seleção de composições musicais autorais e é aberto à população em geral. As músicas escolhidas receberão arranjos e acompanhamento de uma banda profissional durante o evento.
Premiação
Ao todo, serão concedidas seis premiações. Pelo voto popular, a marchinha vencedora receberá o Prêmio “Dodô/Quadô”, no valor de R$ 800 e troféu.
Já o júri técnico escolherá as três melhores marchinhas, que receberão:
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1º lugar: R$ 2.500 + troféu;
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2º lugar: R$ 1.500 + troféu;
3º lugar: R$ 1.000 + troféu;
Melhor Intérprete: R$ 800 + troféu;
Melhor Caracterização: R$ 800 + troféu.
Como participar
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por e-mail, até as 23h59 de 6 de novembro de 2026. Os interessados devem encaminhar a documentação exigida pelo regulamento para cultura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.
O regulamento do festival, a ficha de inscrição e o documento de autorização para menores estão disponíveis no site da Prefeitura de São Luiz do Paraitinga.