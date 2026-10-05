O Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm previsão de chuva nesta segunda-feira (5), em um dia marcado por muita nebulosidade e tempo instável em todo o Estado de São Paulo. A passagem de uma frente fria mantém condições favoráveis para pancadas de chuva, que podem ocorrer com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
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A frente fria já se afasta pelo oceano, mas ainda contribui para a organização das áreas de instabilidade e para o transporte de umidade sobre as regiões Sul e Sudeste do país. Com isso, há possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.
No início da manhã, já foram registrados volumes de chuva em municípios da região. Cachoeira Paulista acumulou 21 milímetros nas últimas 12 horas, o maior volume entre os pontos monitorados. São José do Barreiro e Lavrinhas registraram 16 milímetros cada, enquanto Queluz teve 12 milímetros.
Também houve registro de chuva em Lorena (9 mm), Cunha (8 mm), Cruzeiro (8 mm), Bananal (6 mm), Canas (6 mm), Aparecida (5 mm), São José dos Campos (5 mm) e Piquete (5 mm).
Risco de temporais
A previsão indica que as pancadas podem ganhar força ao longo desta segunda-feira. Em alguns pontos, não está descartada a ocorrência de temporais isolados, com raios, ventos fortes e chuva volumosa em curto período.
O cenário exige atenção principalmente em áreas mais vulneráveis. Os volumes elevados podem provocar alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de rios e córregos.
No Estado, as regiões oeste, sul e central têm maior possibilidade de registrar acumulados significativos de chuva. Mesmo assim, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte também devem permanecer atentos às mudanças rápidas nas condições do tempo.
A orientação é redobrar os cuidados durante as pancadas mais intensas, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos e próximas a rios e córregos.