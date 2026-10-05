O Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm previsão de chuva nesta segunda-feira (5), em um dia marcado por muita nebulosidade e tempo instável em todo o Estado de São Paulo. A passagem de uma frente fria mantém condições favoráveis para pancadas de chuva, que podem ocorrer com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

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A frente fria já se afasta pelo oceano, mas ainda contribui para a organização das áreas de instabilidade e para o transporte de umidade sobre as regiões Sul e Sudeste do país. Com isso, há possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.