Moradores do bairro Vista Verde, em São José dos Campos, foram impactados por um desabastecimento temporário de água durante uma manutenção realizada pela Sabesp no domingo (4).
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De acordo com a empresa, são realizadas obras de interligação de uma nova rede ao sistema de abastecimento de água na região. A intervenção faz parte dos investimentos para ampliar os serviços na cidade.
Durante os trabalhos, as equipes técnicas identificaram interrupções no fornecimento em alguns imóveis. Como medida de apoio, a Sabesp afirma ter disponibilizado caminhões-pipa para atender os moradores afetados.
A companhia prevê que o abastecimento seja normalizado gradualmente ao longo desta segunda-feira (5).
Confira os logradouros com imóveis afetados:
- Rua Belize
- Rua Curaçao
- Rua Uruguai
- Rua Chile
- Rua Nicarágua
- Rua México
- Rua Guiana
- Ruas Haiti e Venezuela
- Avenida Pedro Friggi
Orientação aos moradores
Enquanto o abastecimento não é normalizado, os moradores são orientados a economizar a água armazenada e utilizá-la apenas para atividades essenciais, como consumo e higiene.
Também é recomendada a reserva de água para idosos, crianças e animais de estimação nas residências afetadas.
Em caso de emergência ou necessidade de atendimento, a Sabesp disponibiliza o telefone 195, com atendimento 24 horas, além da Central Telefônica pelo número 0800 055 0195 e do WhatsApp (11) 3388-8000.