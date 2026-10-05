Moradores do bairro Vista Verde, em São José dos Campos, foram impactados por um desabastecimento temporário de água durante uma manutenção realizada pela Sabesp no domingo (4).

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De acordo com a empresa, são realizadas obras de interligação de uma nova rede ao sistema de abastecimento de água na região. A intervenção faz parte dos investimentos para ampliar os serviços na cidade.