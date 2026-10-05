O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de chuvas intensas para a região do Vale do Paraíba, válido ao longo de toda esta segunda-feira (5). O aviso indica precipitações entre 20 e 30 mm/h (ou até 50 mm/dia) e ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h.

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No entanto, o cenário meteorológico deve se agravar na terça-feira (6), quando entram em vigor dois novos alertas, mais severos, que preveem volumes de chuva de até 100 mm/dia, ventos que podem atingir entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.