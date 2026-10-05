O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), venceu o ex-ministro Fernando Haddad (PT) com ampla vantagem na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte). O governador recebeu 957.333 votos, o equivalente a 70,10% dos votos válidos, enquanto Haddad somou 397.326 votos, com 29,09%.
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No total, a região contabilizou 1.365.711 votos válidos. Foram registrados ainda 68.229 votos brancos e 91.766 nulos. O eleitorado apto a votar na RMVale era de 1.925.392 pessoas.
A abstenção chegou a 399.686 eleitores, o equivalente a 20,76% do eleitorado. O índice é um dos principais dados do resultado regional e mostra que mais de 1 em cada 5 eleitores aptos não compareceu às urnas.
Maior vantagem
Entre as cidades da RMVale, Igaratá apresentou o maior percentual de votos válidos para Tarcísio. O governador alcançou 77,02%, contra 22,50% de Haddad.
Na sequência aparecem Campos do Jordão, onde Tarcísio obteve 76,66%, ante 22,65% de Haddad, e Natividade da Serra, com 76,33% para o governador e 23,27% para o candidato petista.
Os três municípios registraram, portanto, as maiores votações percentuais de Tarcísio na região.
São José, Taubaté e Jacareí
Nas três maiores cidades da região, Tarcísio também ficou à frente de Haddad.
Em São José dos Campos, Tarcísio recebeu 273.010 votos, ou 68,78% dos válidos, enquanto Haddad teve 120.364 votos (30,32%).
Em Taubaté, a vantagem do governador foi ainda maior: 121.019 votos, correspondentes a 73,62%, contra 41.956 votos (25,52%) de Haddad.
Já em Jacareí, Tarcísio somou 84.349 votos (69,04%), enquanto Haddad recebeu 36.680 votos, equivalentes a 30,02% dos votos válidos.
Abstenção passa de 20%
A maior taxa de abstenção da região foi registrada em Piquete, onde 24,74% dos eleitores aptos não compareceram às urnas.
Ubatuba aparece em segundo lugar, com 24,69%, seguida por Ilhabela, com 24,37%.
Também tiveram índices elevados de ausência Redenção da Serra (24,05%) e Campos do Jordão (23,24%).
Os números mostram que, além da ampla vantagem de Tarcísio sobre Haddad entre os votos válidos, uma parcela expressiva do eleitorado regional ficou fora da votação. Na RMVale, foram 399.686 abstenções, diante de um eleitorado apto de 1,93 milhão.