O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), venceu o ex-ministro Fernando Haddad (PT) com ampla vantagem na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte). O governador recebeu 957.333 votos, o equivalente a 70,10% dos votos válidos, enquanto Haddad somou 397.326 votos, com 29,09%.

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No total, a região contabilizou 1.365.711 votos válidos. Foram registrados ainda 68.229 votos brancos e 91.766 nulos. O eleitorado apto a votar na RMVale era de 1.925.392 pessoas.