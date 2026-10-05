O senador Flávio Bolsonaro (PL) terminou a eleição para presidente com ampla vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte).
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O candidato do PL recebeu 838.166 votos, o equivalente a 57,76% dos votos válidos na região. Lula somou 472.162 votos, com 32,54% dos válidos.
Ao todo, a RMVale registrou 1.451.148 votos válidos. Outros 33.185 eleitores votaram em branco e 42.948 anularam o voto. O eleitorado apto a votar na região era de 1.927.778 pessoas.
A abstenção chegou a 399.897 eleitores, correspondente a 20,74% do eleitorado.
Maior vantagem em Taubaté
Entre os municípios da RMVale, Taubaté foi onde Flávio Bolsonaro apresentou a maior vantagem percentual sobre Lula. O candidato do PL alcançou 60,12% dos votos válidos, contra 28,74% de Lula, uma diferença de 31,38 pontos percentuais.
Na sequência aparecem Igaratá, onde Flávio teve 61,07%, contra 29,92% de Lula, diferença de 31,14 pontos, e Caçapava, com 60,57% para Flávio e 29,50% para Lula, uma vantagem de 31,07 pontos percentuais.
A disputa também foi favorável a Flávio em cidades importantes da região. Em São José dos Campos, maior colégio eleitoral da RMVale, o candidato recebeu 240.721 votos (57,35%), enquanto Lula teve 136.451 votos (32,51%).
Em Jacareí, Flávio somou 75.767 votos (58,26%), contra 41.901 (32,22%) de Lula.
Lula venceu em três cidades
Apesar da vantagem regional de Flávio, Lula conseguiu superar o candidato do PL em três municípios da RMVale.
A maior diferença ocorreu em Areias, onde Lula obteve 53,07% dos votos válidos, contra 39,24% de Flávio, uma vantagem de 13,83 pontos percentuais.
Lula também venceu em São José do Barreiro, com 47,71%, contra 45,66% de Flávio, e em Bananal, onde alcançou 47,50%, diante de 45,66% do candidato do PL.
Votação em Taubaté, São José e Jacareí
Além da maior vantagem percentual da região, Taubaté registrou uma votação expressiva para Flávio: foram 104.820 votos, contra 50.107 de Lula.
Em São José dos Campos, Flávio recebeu 240.721 votos, enquanto Lula teve 136.451.
Já em Jacareí, o candidato do PL contabilizou 75.767 votos, ante 41.901 de Lula.
Os números mostram que a vantagem de Flávio foi sustentada também pelos maiores colégios eleitorais da região, ampliando a diferença no resultado consolidado da RMVale.
Maior abstenção
A maior taxa de abstenção da RMVale foi registrada em Piquete, onde 24,74% dos eleitores aptos não compareceram às urnas.
Na sequência aparecem Ubatuba, com 24,69%, e Ilhabela, com 24,36%.
Na região como um todo, os 399.897 eleitores que deixaram de votar representam pouco mais de um quinto do eleitorado apto, percentual superior à votação obtida por Lula quando considerada a totalidade dos eleitores cadastrados.