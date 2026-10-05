O senador Flávio Bolsonaro (PL) terminou a eleição para presidente com ampla vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O candidato do PL recebeu 838.166 votos, o equivalente a 57,76% dos votos válidos na região. Lula somou 472.162 votos, com 32,54% dos válidos.