04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Flávio tem 56,36% dos votos e vence Lula em Potim

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
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Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Potim (SP), no primeiro turno, com 5.554 votos, ou 56,36% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo, com 3.416 (34,67%).

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Para o governo de São Paulo, Tarcísio (Republicanos) liderou com 6.564 votos (70,80%), contra 2.649 (28,57%) de Fernando Haddad (PT). Os números são da apuração das 43 seções da Zona 0190, totalizadas em 100%.

Presidente: Flávio abre 2.138 votos sobre Lula

Na disputa pelo Palácio do Planalto, Potim registrou 9.854 votos válidos (95,95% do total apurado). Houve ainda 196 votos em branco (1,91%) e 220 nulos (2,14%).   Flávio Bolsonaro teve vantagem de 2.138 votos sobre Lula, uma diferença de cerca de 21,69 pontos percentuais.

Governador: Tarcísio tem mais de 70% dos votos

Na eleição estadual, a cidade contabilizou 9.271 votos válidos (90,27%). Os brancos somaram 458 (4,46%) e os nulos, 541 (5,27%).  

Tarcísio de Freitas teve 6.564 votos, mais de 42 pontos percentuais à frente de Haddad. O desempenho do candidato do Republicanos na cidade superou o de Flávio Bolsonaro em número absoluto de votos.

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