Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Potim (SP), no primeiro turno, com 5.554 votos, ou 56,36% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo, com 3.416 (34,67%).

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Para o governo de São Paulo, Tarcísio (Republicanos) liderou com 6.564 votos (70,80%), contra 2.649 (28,57%) de Fernando Haddad (PT). Os números são da apuração das 43 seções da Zona 0190, totalizadas em 100%.

Presidente: Flávio abre 2.138 votos sobre Lula