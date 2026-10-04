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ELEIÇÕES 2026

Lavrinhas: Flávio tem 51,67% e Lula soma 38,74%

Por Da Redação | Lavrinhas
| Tempo de leitura: 2 min
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Edilson Rodrigues/Agência Senado
Lavrinhas: Flávio tem 51,67% e Lula soma 38,74%
Lavrinhas: Flávio tem 51,67% e Lula soma 38,74%

Lavrinhas concluiu a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 22 seções totalizadas. Para presidente, Flávio Bolsonaro terminou na primeira colocação, com 51,67% dos votos válidos.

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Na disputa pelo governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 70,64% e teve a eleição matematicamente definida. Para o Senado, que teve duas vagas em disputa, André do Prado foi o mais votado, seguido por Guilherme Derrite.

Presidente

Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 2.430 votos, correspondentes a 51,67% dos votos válidos.

Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 1.822 votos (38,74%).

Na sequência apareceram:

Escritor Augusto Cury (Avante): 197 votos (4,19%)

  • Ronaldo Caiado (PSD): 125 votos (2,66%)

  • Renan Santos (Missão): 111 votos (2,36%)

  • Zema (Novo): 8 votos (0,17%)

  • Samara (UP): 7 votos (0,15%)

  • Hertz Dias (PSTU): 1 voto (0,02%)

  • Clariana Barão (DC): 1 voto (0,02%)

  • Edmilson Costa (PCB): 1 voto (0,02%)

  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 voto (0,00%)

  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0 voto (0,00%)

    • Governador

    Tarcísio (Republicanos) terminou na liderança com 3.091 votos (70,64%). A eleição foi matematicamente definida, com o candidato considerado eleito.

    Fernando Haddad (PT) recebeu 1.261 votos (28,82%).

    Os demais candidatos tiveram:

    • Carlos Machado (PCB): 9 votos (0,21%)

    • Vera Lúcia (PSTU): 8 votos (0,18%)

  • Vivian Mendes (UP): 7 votos (0,16%)

    • Senado

    Na disputa pelas duas vagas ao Senado, André do Prado (PL) foi o mais votado, com 2.847 votos (34,85%).

    Guilherme Derrite (PP) ficou em segundo, com 2.660 votos (32,56%).

    Os demais candidatos tiveram:

    • Simone Tebet (PSB): 1.366 votos (16,72%)

    • Marina Silva (Rede): 1.185 votos (14,50%)

  • Guto Schiavetto (Missão): 34 votos (0,42%)

  • Geraldo Rufino (Pode): 29 votos (0,35%)

  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 18 votos (0,22%)

  • Maíra de Souza (UP): 14 votos (0,17%)

  • Soninha Francine (Cidadania): 9 votos (0,11%)

  • Marcio Alves (UP): 4 votos (0,05%)

  • Petter Maahs (PCB): 1 voto (0,01%)

  • Weller Gonçalves (PSTU): 3 votos (0,04%)

  • William Teixeira (Agir): 0 voto (0,00%), anulado sub judice

    • Comparecimento

    Lavrinhas tem 6.102 eleitores aptos. Ao todo, 5.026 eleitores compareceram às urnas, o equivalente a 82,37% do eleitorado.

    A abstenção foi de 1.076 eleitores (17,63%).

    Na votação para presidente, foram registrados 4.703 votos válidos, 127 votos em branco (2,53%) e 196 votos nulos (3,90%).

    Para governador, foram 4.376 votos válidos, 257 votos em branco (5,11%) e 393 votos nulos (7,82%).

    Na eleição para o Senado, foram contabilizados 8.170 votos válidos, 856 votos em branco (8,52%) e 1.026 votos nulos (10,21%).

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