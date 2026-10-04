Lavrinhas concluiu a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 22 seções totalizadas. Para presidente, Flávio Bolsonaro terminou na primeira colocação, com 51,67% dos votos válidos.

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Na disputa pelo governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 70,64% e teve a eleição matematicamente definida. Para o Senado, que teve duas vagas em disputa, André do Prado foi o mais votado, seguido por Guilherme Derrite.

Presidente