Lagoinha concluiu a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 16 seções totalizadas. Para presidente, Flávio Bolsonaro terminou na primeira colocação, com 56,68% dos votos válidos.
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Na disputa pelo governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 72,94%. Para o Senado, que teve duas vagas em disputa, André do Prado foi o mais votado, seguido por Guilherme Derrite.
Presidente
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 2.298 votos, correspondentes a 56,68% dos votos válidos.
Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 1.392 votos (34,34%).
Na sequência apareceram:
Ronaldo Caiado (PSD): 137 votos (3,38%)
Escritor Augusto Cury (Avante): 136 votos (3,35%)
Renan Santos (Missão): 79 votos (1,95%)
Zema (Novo): 8 votos (0,20%)
Samara (UP): 2 votos (0,05%)
Hertz Dias (PSTU): 1 voto (0,02%)
Clariana Barão (DC): 1 voto (0,02%)
Edmilson Costa (PCB): 0 voto (0,00%)
Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 voto (0,00%)
Rui Costa Pimenta (PCO): 0 voto (0,00%)
Governador
Tarcísio (Republicanos) terminou na liderança com 2.798 votos (72,94%).
Fernando Haddad (PT) recebeu 1.019 votos (26,56%).
Os demais candidatos tiveram:
-
Vivian Mendes (UP): 8 votos (0,21%)
-
Vera Lúcia (PSTU): 7 votos (0,18%)
Carlos Machado (PCB): 4 votos (0,10%)
Senado
Na disputa pelas duas vagas ao Senado, André do Prado (PL) foi o mais votado, com 2.893 votos (39,95%).
Guilherme Derrite (PP) ficou em segundo, com 2.303 votos (31,80%).
Os demais candidatos tiveram:
-
Simone Tebet (PSB): 1.088 votos (15,02%)
-
Marina Silva (Rede): 801 votos (11,06%)
Geraldo Rufino (Pode): 77 votos (1,06%)
Soninha Francine (Cidadania): 32 votos (0,44%)
Guto Schiavetto (Missão): 26 votos (0,36%)
Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 8 votos (0,11%)
Maíra de Souza (UP): 4 votos (0,06%)
Marcio Alves (UP): 5 votos (0,07%)
Petter Maahs (PCB): 3 votos (0,04%)
Weller Gonçalves (PSTU): 1 voto (0,01%)
William Teixeira (Agir): 1 voto (0,01%), anulado sub judice
Comparecimento
Lagoinha tem 5.475 eleitores aptos. Ao todo, 4.282 eleitores compareceram às urnas, o equivalente a 78,21% do eleitorado.
A abstenção foi de 1.193 eleitores (21,79%).
Na votação para presidente, foram registrados 4.054 votos válidos, 106 votos em branco (2,48%) e 122 votos nulos (2,85%).
Para governador, foram 3.836 votos válidos, 169 votos em branco (3,95%) e 277 votos nulos (6,47%).
Na eleição para o Senado, foram contabilizados 7.241 votos válidos, 556 votos em branco (6,49%), 766 votos nulos (8,94%) e 1 voto anulado sub judice.