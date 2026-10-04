04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES

Lagoinha encerra apuração com Flávio e Tarcísio na frente

Por Da Redação | Lagoinha
| Tempo de leitura: 2 min
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Agência Senado
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro

Lagoinha concluiu a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 16 seções totalizadas. Para presidente, Flávio Bolsonaro terminou na primeira colocação, com 56,68% dos votos válidos.

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Na disputa pelo governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 72,94%. Para o Senado, que teve duas vagas em disputa, André do Prado foi o mais votado, seguido por Guilherme Derrite.

Presidente

Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 2.298 votos, correspondentes a 56,68% dos votos válidos.

Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 1.392 votos (34,34%).

Na sequência apareceram:

Ronaldo Caiado (PSD): 137 votos (3,38%)

  • Escritor Augusto Cury (Avante): 136 votos (3,35%)

  • Renan Santos (Missão): 79 votos (1,95%)

  • Zema (Novo): 8 votos (0,20%)

  • Samara (UP): 2 votos (0,05%)

  • Hertz Dias (PSTU): 1 voto (0,02%)

  • Clariana Barão (DC): 1 voto (0,02%)

  • Edmilson Costa (PCB): 0 voto (0,00%)

  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 voto (0,00%)

  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0 voto (0,00%)

    • Governador

    Tarcísio (Republicanos) terminou na liderança com 2.798 votos (72,94%).

    Fernando Haddad (PT) recebeu 1.019 votos (26,56%).

    Os demais candidatos tiveram:

    • Vivian Mendes (UP): 8 votos (0,21%)

    • Vera Lúcia (PSTU): 7 votos (0,18%)

  • Carlos Machado (PCB): 4 votos (0,10%)

    • Senado

    Na disputa pelas duas vagas ao Senado, André do Prado (PL) foi o mais votado, com 2.893 votos (39,95%).

    Guilherme Derrite (PP) ficou em segundo, com 2.303 votos (31,80%).

    Os demais candidatos tiveram:

    • Simone Tebet (PSB): 1.088 votos (15,02%)

    • Marina Silva (Rede): 801 votos (11,06%)

  • Geraldo Rufino (Pode): 77 votos (1,06%)

  • Soninha Francine (Cidadania): 32 votos (0,44%)

  • Guto Schiavetto (Missão): 26 votos (0,36%)

  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 8 votos (0,11%)

  • Maíra de Souza (UP): 4 votos (0,06%)

  • Marcio Alves (UP): 5 votos (0,07%)

  • Petter Maahs (PCB): 3 votos (0,04%)

  • Weller Gonçalves (PSTU): 1 voto (0,01%)

  • William Teixeira (Agir): 1 voto (0,01%), anulado sub judice

    • Comparecimento

    Lagoinha tem 5.475 eleitores aptos. Ao todo, 4.282 eleitores compareceram às urnas, o equivalente a 78,21% do eleitorado.

    A abstenção foi de 1.193 eleitores (21,79%).

    Na votação para presidente, foram registrados 4.054 votos válidos, 106 votos em branco (2,48%) e 122 votos nulos (2,85%).

    Para governador, foram 3.836 votos válidos, 169 votos em branco (3,95%) e 277 votos nulos (6,47%).

    Na eleição para o Senado, foram contabilizados 7.241 votos válidos, 556 votos em branco (6,49%), 766 votos nulos (8,94%) e 1 voto anulado sub judice.

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