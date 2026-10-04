Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Roseira (SP), no primeiro turno, com 3.895 votos, ou 59,65% dos votos válidos . Lula (PT) ficou em segundo, com 2.052 (31,42%) .

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Para o governo de São Paulo, Tarcísio (Republicanos) liderou com 4.508 votos (73,18%), contra 1.609 (26,12%) de Fernando Haddad (PT) . Os números são da apuração das 30 seções da Zona 0190, totalizadas em 100% .

Presidente: Flávio abre 1.843 votos sobre Lula