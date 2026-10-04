04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Flávio vence Lula em Roseira: 59,65% contra 31,42%

Por Da redação | Roseira
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Roseira (SP), no primeiro turno, com 3.895 votos, ou 59,65% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo, com 2.052 (31,42%).

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Para o governo de São Paulo, Tarcísio (Republicanos) liderou com 4.508 votos (73,18%), contra 1.609 (26,12%) de Fernando Haddad (PT). Os números são da apuração das 30 seções da Zona 0190, totalizadas em 100%.

Presidente: Flávio abre 1.843 votos sobre Lula

Na disputa pelo Palácio do Planalto, Roseira registrou 6.530 votos válidos (95,51% do total apurado). Houve ainda 155 votos em branco (2,27%) e 152 nulos (2,22%).

Flávio Bolsonaro teve vantagem de 1.843 votos sobre Lula, uma diferença de cerca de 28,23 pontos percentuais.

Governador: Tarcísio tem mais de 70% dos votos

Na eleição estadual, a cidade contabilizou 6.160 votos válidos (90,10%). Os brancos somaram 330 (4,83%) e os nulos, 347 (5,08%).

Tarcísio de Freitas teve 4.508 votos, mais de 47 pontos percentuais à frente de Haddad. O desempenho do candidato do Republicanos na cidade superou o de Flávio Bolsonaro em número absoluto de votos.

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