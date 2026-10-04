Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Roseira (SP), no primeiro turno, com 3.895 votos, ou 59,65% dos votos válidos
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Para o governo de São Paulo, Tarcísio (Republicanos) liderou com 4.508 votos (73,18%), contra 1.609 (26,12%) de Fernando Haddad (PT)
Presidente: Flávio abre 1.843 votos sobre Lula
Na disputa pelo Palácio do Planalto, Roseira registrou 6.530 votos válidos (95,51% do total apurado)
Flávio Bolsonaro teve vantagem de 1.843 votos sobre Lula, uma diferença de cerca de 28,23 pontos percentuais
Governador: Tarcísio tem mais de 70% dos votos
Na eleição estadual, a cidade contabilizou 6.160 votos válidos (90,10%)
Tarcísio de Freitas teve 4.508 votos, mais de 47 pontos percentuais à frente de Haddad