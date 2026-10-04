Canas concluiu a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 12 seções totalizadas. Para presidente, Flávio Bolsonaro terminou na primeira colocação, com 57,26% dos votos válidos.
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Para governador, Tarcísio liderou com 72,09% dos votos válidos. Na disputa pelo Senado, que teve duas vagas, André do Prado foi o mais votado, seguido por Guilherme Derrite.
Presidente
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 1.754 votos, correspondentes a 57,26% dos votos válidos.
Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 1.071 votos (34,97%).
Na sequência apareceram:
Escritor Augusto Cury (Avante): 98 votos (3,20%)
Ronaldo Caiado (PSD): 77 votos (2,51%)
Renan Santos (Missão): 58 votos (1,89%)
Zema (Novo): 2 votos (0,07%)
Samara (UP): 1 voto (0,03%)
Clariana Barão (DC): 1 voto (0,03%)
Rui Costa Pimenta (PCO): 1 voto (0,03%)
Hertz Dias (PSTU): 0 voto (0,00%)
Edmilson Costa (PCB): 0 voto (0,00%)
Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 voto (0,00%)
Governador
Na disputa pelo governo de São Paulo, Tarcísio (Republicanos) terminou na liderança, com 2.064 votos (72,09%).
Fernando Haddad (PT) recebeu 789 votos (27,56%).
Os demais candidatos tiveram:
-
Vivian Mendes (UP): 5 votos (0,17%)
-
Vera Lúcia (PSTU): 2 votos (0,07%)
Carlos Machado (PCB): 3 votos (0,10%)
Senado
Canas teve duas vagas em disputa para o Senado. André do Prado (PL) terminou na primeira colocação, com 1.858 votos (34,65%).
Guilherme Derrite (PP) ficou em segundo, com 1.827 votos (34,07%).
Os demais candidatos tiveram:
-
Simone Tebet (PSB): 830 votos (15,48%)
-
Marina Silva (Rede): 760 votos (14,17%)
Geraldo Rufino (Pode): 34 votos (0,63%)
Guto Schiavetto (Missão): 20 votos (0,37%)
Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 18 votos (0,34%)
William Teixeira (Agir): 6 votos (0,11%)
Soninha Francine (Cidadania): 5 votos (0,09%)
Marcio Alves (UP): 2 votos (0,04%)
Petter Maahs (PCB): 2 votos (0,04%)
Maíra de Souza (UP): 0 voto (0,00%)
Weller Gonçalves (PSTU): 0 voto (0,00%)
Comparecimento
Canas tem 3.959 eleitores aptos. Do total, 3.217 compareceram às urnas, o equivalente a 81,26% do eleitorado.
A abstenção foi de 742 eleitores (18,74%).
Na votação para presidente, foram registrados 3.063 votos válidos, além de 99 votos em branco (3,08%) e 55 nulos (1,71%).
Para governador, foram 2.863 votos válidos, com 132 votos em branco (4,10%) e 222 nulos (6,90%).
Na eleição para o Senado, foram contabilizados 5.356 votos válidos, 490 em branco (7,62%), 582 nulos (9,05%) e 6 votos anulados sub judice.