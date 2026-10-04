Cachoeira Paulista concluiu a apuração das Eleições 2026 com 100% das 79 seções totalizadas. Na disputa para presidente, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado, com 10.113 votos, enquanto Lula recebeu 6.209 votos.

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Para o Governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 11.350 votos. Na disputa pelo Senado, Guilherme Derrite foi o mais votado, com 10.533 votos, seguido por André do Prado, com 10.395.

Presidente