Cachoeira Paulista concluiu a apuração das Eleições 2026 com 100% das 79 seções totalizadas. Na disputa para presidente, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado, com 10.113 votos, enquanto Lula recebeu 6.209 votos.
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Para o Governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 11.350 votos. Na disputa pelo Senado, Guilherme Derrite foi o mais votado, com 10.533 votos, seguido por André do Prado, com 10.395.
Presidente
Flávio Bolsonaro (PL – 22): 56,52% — 10.113 votos
Lula (PT – 13): 34,70% — 6.209 votos
Escritor Augusto Cury (Avante – 70): 3,17% — 567 votos
Renan Santos (Missão – 14): 2,55% — 456 votos
Ronaldo Caiado (PSD – 55): 2,46% — 441 votos
Zema (Novo – 30): 0,29% — 52 votos
Samara (UP – 80): 0,17% — 30 votos
Hertz Dias (PSTU – 16): 0,05% — 9 votos
Edmilson Costa (PCB – 21): 0,02% — 4 votos
Clariana Barão (DC – 27): 0,02% — 4 votos
Veterinário Wilson Grassi (Democrata – 35): 0,03% — 5 votos
Rui Costa Pimenta (PCO – 29): 0,01% — 2 votos
Governo de São Paulo
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Tarcísio (Republicanos – 10): 67,90% — 11.350 votos
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Fernando Haddad (PT – 13): 31,38% — 5.245 votos
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Vivian Mendes (UP – 80): 0,32% — 53 votos
Vera Lúcia (PSTU – 16): 0,21% — 35 votos
Carlos Machado (PCB – 21): 0,19% — 32 votos
Senado
Cachoeira Paulista teve duas vagas em disputa para o Senado. Guilherme Derrite terminou na primeira colocação, seguido por André do Prado.
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Guilherme Derrite (PP – 111): 33,28% — 10.533 votos
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André do Prado (PL – 222): 32,84% — 10.395 votos
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Simone Tebet (PSB – 400): 16,35% — 5.175 votos
Marina Silva (Rede – 180): 15,29% — 4.838 votos
Geraldo Rufino (Pode – 200): 0,77% — 243 votos
Guto Schiavetto (Missão – 144): 0,69% — 217 votos
Dra. Eliana Ferreira (PSTU – 161): 0,20% — 63 votos
Soninha Francine (Cidadania – 232): 0,19% — 61 votos
Maíra de Souza (UP – 808): 0,15% — 47 votos
Marcio Alves (UP – 800): 0,08% — 25 votos
Petter Maahs (PCB – 211): 0,08% — 25 votos
Weller Gonçalves (PSTU – 160): 0,07% — 23 votos
William Teixeira (Agir – 360): 0,01% — 4 votos — anulado sub judice
Comparecimento
O eleitorado apto de Cachoeira Paulista era de 23.891 eleitores. Desse total, 18.723 compareceram às urnas, o equivalente a 78,37%. A abstenção foi de 5.168 eleitores, ou 21,63%.
Na votação para presidente, foram registrados 17.892 votos válidos, 365 votos em branco e 466 nulos.
Para governador, foram 16.715 votos válidos, 895 votos em branco e 1.113 nulos.
Na disputa pelo Senado, foram contabilizados 31.645 votos válidos, 2.860 votos em branco e 2.937 nulos. Houve ainda quatro votos anulados sub judice.