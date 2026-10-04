Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Cruzeiro (SP), no primeiro turno, com 23.478 votos, ou 56,16% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo, com 13.867 (33,17%).
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Para o governo de São Paulo, Tarcísio (Republicanos) liderou com 28.087 votos (72,11%), contra 10.604 (27,23%) de Fernando Haddad (PT). Os números são da apuração das 174 seções da Zona 0042, totalizadas em 100%.
Presidente: Flávio abre 9.611 votos sobre Lula
Na disputa pelo Palácio do Planalto, Cruzeiro registrou 41.807 votos válidos (94,03% do total apurado). Houve ainda 1.047 votos em branco (2,35%) e 1.607 nulos (3,61%).
Flávio Bolsonaro teve vantagem de 9.611 votos sobre Lula, uma diferença de cerca de 22,99 pontos percentuais.
Governador: Tarcísio tem mais de 70% dos votos
Na eleição estadual, a cidade contabilizou 38.949 votos válidos (87,61%). Os brancos somaram 2.331 (5,24%) e os nulos, 3.178 (7,15%).
Tarcísio de Freitas teve 28.087 votos, mais de 44,88 pontos percentuais à frente de Haddad. O desempenho do candidato do Republicanos na cidade superou o de Flávio Bolsonaro em número absoluto de votos.