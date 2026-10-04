Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Cruzeiro (SP), no primeiro turno, com 23.478 votos, ou 56,16% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo, com 13.867 (33,17%).

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Para o governo de São Paulo, Tarcísio (Republicanos) liderou com 28.087 votos (72,11%), contra 10.604 (27,23%) de Fernando Haddad (PT). Os números são da apuração das 174 seções da Zona 0042, totalizadas em 100%.

Presidente: Flávio abre 9.611 votos sobre Lula