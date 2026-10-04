Monteiro Lobato concluiu a apuração das Eleições 2026 com 100% das 13 seções totalizadas. Na disputa para presidente, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado, com 1.561 votos, seguido por Lula, que recebeu 1.179 votos.

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Para o Governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 1.911 votos. Na disputa pelo Senado, Guilherme Derrite ficou na primeira colocação, com 1.736 votos, seguido por André do Prado, com 1.720.

Presidente