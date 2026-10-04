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ELEIÇÕES 2026

Monteiro Lobato encerra apuração com Flávio e Tarcísio na frente

Por Da Redação | Monteiro Lobato
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Flavio Bolsonaro
Flavio Bolsonaro

Monteiro Lobato concluiu a apuração das Eleições 2026 com 100% das 13 seções totalizadas. Na disputa para presidente, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado, com 1.561 votos, seguido por Lula, que recebeu 1.179 votos.

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Para o Governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 1.911 votos. Na disputa pelo Senado, Guilherme Derrite ficou na primeira colocação, com 1.736 votos, seguido por André do Prado, com 1.720.

Presidente

Flávio Bolsonaro (PL – 22): 53,28% — 1.561 votos

  • Lula (PT – 13): 40,24% — 1.179 votos

  • Escritor Augusto Cury (Avante – 70): 2,39% — 70 votos

    • Renan Santos (Missão – 14): 1,60% — 47 votos

  • Ronaldo Caiado (PSD – 55): 1,91% — 56 votos

  • Zema (Novo – 30): 0,41% — 12 votos

  • Samara (UP – 80): 0,17% — 5 votos

  • Hertz Dias (PSTU – 16): 0,00% — 0 votos

  • Clariana Barão (DC – 27): 0,00% — 0 votos

  • Edmilson Costa (PCB – 21): 0,00% — 0 votos

  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata – 35): 0,00% — 0 votos

  • Rui Costa Pimenta (PCO – 29): 0,00% — 0 votos

    • Governo de São Paulo

    • Tarcísio (Republicanos – 10): 67,48% — 1.911 votos

    • Fernando Haddad (PT – 13): 32,20% — 912 votos

    • Vivian Mendes (UP – 80): 0,11% — 3 votos

  • Vera Lúcia (PSTU – 16): 0,14% — 4 votos

  • Carlos Machado (PCB – 21): 0,07% — 2 votos

    • Senado

    Monteiro Lobato teve duas vagas em disputa para o Senado. Guilherme Derrite terminou na primeira colocação, seguido por André do Prado.

    • Guilherme Derrite (PP – 111): 32,12% — 1.736 votos

      • André do Prado (PL – 222): 31,82% — 1.720 votos
      • Simone Tebet (PSB – 400): 18,28% — 988 votos
      • Marina Silva (Rede – 180): 16,26% — 879 votos
      • Guto Schiavetto (Missão – 144): 0,59% — 32 votos
      • Geraldo Rufino (Pode – 200): 0,39% — 21 votos
      • Soninha Francine (Cidadania – 232): 0,19% — 10 votos
      • Maíra de Souza (UP – 808): 0,11% — 6 votos
      • Dra. Eliana Ferreira (PSTU – 161): 0,13% — 7 votos
      • Marcio Alves (UP – 800): 0,04% — 2 votos
      • Petter Maahs (PCB – 211): 0,02% — 1 voto
      • Weller Gonçalves (PSTU – 160): 0,06% — 3 votos
      • William Teixeira (Agir – 360): 0,00% — 0 votos — anulado sub judice

    Comparecimento

    O eleitorado apto de Monteiro Lobato era de 3.833 eleitores. Desse total, 3.083 compareceram às urnas, o equivalente a 80,43%. A abstenção foi de 750 eleitores, ou 19,57%.

    Na votação para presidente, foram registrados 2.930 votos válidos, 53 votos em branco e 100 nulos.

    Para governador, foram 2.832 votos válidos, 84 votos em branco e 167 nulos.

    Na disputa pelo Senado, foram contabilizados 5.405 votos válidos, 286 votos em branco e 475 nulos.

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