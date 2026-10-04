Monteiro Lobato concluiu a apuração das Eleições 2026 com 100% das 13 seções totalizadas. Na disputa para presidente, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado, com 1.561 votos, seguido por Lula, que recebeu 1.179 votos.
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Para o Governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 1.911 votos. Na disputa pelo Senado, Guilherme Derrite ficou na primeira colocação, com 1.736 votos, seguido por André do Prado, com 1.720.
Presidente
Flávio Bolsonaro (PL – 22): 53,28% — 1.561 votos
Lula (PT – 13): 40,24% — 1.179 votos
Escritor Augusto Cury (Avante – 70): 2,39% — 70 votos
Renan Santos (Missão – 14): 1,60% — 47 votos
Ronaldo Caiado (PSD – 55): 1,91% — 56 votos
Zema (Novo – 30): 0,41% — 12 votos
Samara (UP – 80): 0,17% — 5 votos
Hertz Dias (PSTU – 16): 0,00% — 0 votos
Clariana Barão (DC – 27): 0,00% — 0 votos
Edmilson Costa (PCB – 21): 0,00% — 0 votos
Veterinário Wilson Grassi (Democrata – 35): 0,00% — 0 votos
Rui Costa Pimenta (PCO – 29): 0,00% — 0 votos
Governo de São Paulo
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Tarcísio (Republicanos – 10): 67,48% — 1.911 votos
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Fernando Haddad (PT – 13): 32,20% — 912 votos
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Vivian Mendes (UP – 80): 0,11% — 3 votos
Vera Lúcia (PSTU – 16): 0,14% — 4 votos
Carlos Machado (PCB – 21): 0,07% — 2 votos
Senado
Monteiro Lobato teve duas vagas em disputa para o Senado. Guilherme Derrite terminou na primeira colocação, seguido por André do Prado.
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Guilherme Derrite (PP – 111): 32,12% — 1.736 votos
- André do Prado (PL – 222): 31,82% — 1.720 votos
- Simone Tebet (PSB – 400): 18,28% — 988 votos
- Marina Silva (Rede – 180): 16,26% — 879 votos
- Guto Schiavetto (Missão – 144): 0,59% — 32 votos
- Geraldo Rufino (Pode – 200): 0,39% — 21 votos
- Soninha Francine (Cidadania – 232): 0,19% — 10 votos
- Maíra de Souza (UP – 808): 0,11% — 6 votos
- Dra. Eliana Ferreira (PSTU – 161): 0,13% — 7 votos
- Marcio Alves (UP – 800): 0,04% — 2 votos
- Petter Maahs (PCB – 211): 0,02% — 1 voto
- Weller Gonçalves (PSTU – 160): 0,06% — 3 votos
- William Teixeira (Agir – 360): 0,00% — 0 votos — anulado sub judice
Comparecimento
O eleitorado apto de Monteiro Lobato era de 3.833 eleitores. Desse total, 3.083 compareceram às urnas, o equivalente a 80,43%. A abstenção foi de 750 eleitores, ou 19,57%.
Na votação para presidente, foram registrados 2.930 votos válidos, 53 votos em branco e 100 nulos.
Para governador, foram 2.832 votos válidos, 84 votos em branco e 167 nulos.
Na disputa pelo Senado, foram contabilizados 5.405 votos válidos, 286 votos em branco e 475 nulos.