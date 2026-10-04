Bananal concluiu a apuração das Eleições 2026 com 100% das 27 seções totalizadas. Na disputa para presidente, Lula foi o candidato mais votado, com 2.941 votos, enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 2.827 votos.

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A diferença entre os dois candidatos foi de 114 votos. Lula ficou com 47,50% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro alcançou 45,66%.