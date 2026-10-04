Bananal concluiu a apuração das Eleições 2026 com 100% das 27 seções totalizadas. Na disputa para presidente, Lula foi o candidato mais votado, com 2.941 votos, enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 2.827 votos.
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A diferença entre os dois candidatos foi de 114 votos. Lula ficou com 47,50% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro alcançou 45,66%.
Para o Governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 3.356 votos. Na disputa pelo Senado, André do Prado terminou na primeira colocação, com 2.857 votos, seguido por Guilherme Derrite, que recebeu 2.784.
Presidente
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Lula (PT – 13): 47,50% — 2.941 votos
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Flávio Bolsonaro (PL – 22): 45,66% — 2.827 votos
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Escritor Augusto Cury (Avante – 70): 2,86% — 177 votos
Renan Santos (Missão – 14): 1,97% — 122 votos
Ronaldo Caiado (PSD – 55): 1,74% — 108 votos
Zema (Novo – 30): 0,11% — 7 votos
Samara (UP – 80): 0,06% — 4 votos
Clariana Barão (DC – 27): 0,08% — 5 votos
Hertz Dias (PSTU – 16): 0,02% — 1 voto
Edmilson Costa (PCB – 21): 0,00% — 0 votos
Veterinário Wilson Grassi (Democrata – 35): 0,00% — 0 votos
Rui Costa Pimenta (PCO – 29): 0,00% — 0 votos
Governo de São Paulo
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Tarcísio (Republicanos – 10): 58,92% — 3.356 votos
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Fernando Haddad (PT – 13): 40,55% — 2.
Senado
Bananal teve duas vagas em disputa para o Senado. André do Prado terminou na primeira colocação, seguido por Guilherme Derrite.
- André do Prado (PL – 222): 27,44% — 2.857 votos
- Guilherme Derrite (PP – 111): 26,74% — 2.784 votos
- Simone Tebet (PSB – 400): 23,20% — 2.415 votos
- Marina Silva (Rede – 180): 21,28% — 2.215 votos
- Guto Schiavetto (Missão – 144): 0,61% — 63 votos
- Geraldo Rufino (Pode – 200): 0,42% — 44 votos
- Maíra de Souza (UP – 808): 0,10% — 10 votos
- Soninha Francine (Cidadania – 232): 0,07% — 7 votos
- Dra. Eliana Ferreira (PSTU – 161): 0,06% — 6 votos
- Marcio Alves (UP – 800): 0,04% — 4 votos
- Petter Maahs (PCB – 211): 0,02% — 2 votos
- Weller Gonçalves (PSTU – 160): 0,02% — 2 votos
- William Teixeira (Agir – 360): 0,01% — 1 voto — anulado sub judice
Comparecimento
O eleitorado apto de Bananal era de 8.231 eleitores. Desse total, 6.567 compareceram às urnas, o equivalente a 79,78%. A abstenção foi de 1.664 eleitores, ou 20,22%.
Na votação para presidente, foram registrados 6.192 votos válidos, 138 votos em branco e 239 nulos.
Para governador, foram 5.696 votos válidos, 337 votos em branco e 534 nulos.
Na disputa pelo Senado, foram contabilizados 10.409 votos válidos, 1.136 votos em branco e 1.588 nulos.