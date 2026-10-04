04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Lula vence em Areias com 53,07% contra 39,24% de Flávio

Por Da Redação | Areias
| Tempo de leitura: 2 min
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Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula vence em Areias com 53,07% contra 39,24% de Flávio
Lula vence em Areias com 53,07% contra 39,24% de Flávio

Areias encerrou a apuração das Eleições 2026 com 100% das 12 seções totalizadas. Na disputa para presidente, Lula foi o candidato mais votado no município, com 1.401 votos, enquanto Flávio Bolsonaro terminou em segundo lugar, com 1.036.

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Para o Governo de São Paulo, Tarcísio liderou a votação em Areias, com 1.353 votos. Na disputa pelo Senado, que teve duas vagas, André do Prado foi o mais votado, seguido por Guilherme Derrite.

Presidente

Lula (PT – 13): 53,07% — 1.401 votos

  • Flávio Bolsonaro (PL – 22): 39,24% — 1.036 votos

  • Escritor Augusto Cury (Avante – 70): 3,48% — 92 votos

    • Ronaldo Caiado (PSD – 55): 1,97% — 52 votos

  • Renan Santos (Missão – 14): 1,97% — 52 votos

  • Zema (Novo – 30): 0,08% — 2 votos

  • Samara (UP – 80): 0,08% — 2 votos

  • Hertz Dias (PSTU – 16): 0,08% — 2 votos

  • Clariana Barão (DC – 27): 0,04% — 1 voto

  • Edmilson Costa (PCB – 21): 0,00% — 0 votos

  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata – 35): 0,00% — 0 votos

  • Rui Costa Pimenta (PCO – 29): 0,00% — 0 votos

    • Governo de São Paulo

    • Tarcísio (Republicanos – 10): 54,49% — 1.353 votos

    • Fernando Haddad (PT – 13): 45,15% — 1.121 votos

    • Carlos Machado (PCB – 21): 0,32% — 8 votos

  • Vivian Mendes (UP – 80): 0,04% — 1 voto

  • Vera Lúcia (PSTU – 16): 0,00% — 0 votos

    • Senado

    Areias teve duas vagas em disputa para o Senado. André do Prado terminou com a maior votação, seguido por Guilherme Derrite.

    • André do Prado (PL – 222): 26,24% — 1.198 votos

    • Guilherme Derrite (PP – 111): 25,59% — 1.168 votos

    • Simone Tebet (PSB – 400): 24,97% — 1.140 votos

  • Marina Silva (Rede – 180): 21,60% — 986 votos

  • Geraldo Rufino (Pode – 200): 0,53% — 24 votos

  • Guto Schiavetto (Missão – 144): 0,35% — 16 votos

  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU – 161): 0,28% — 13 votos

  • Soninha Francine (Cidadania – 232): 0,15% — 7 votos

  • Weller Gonçalves (PSTU – 160): 0,11% — 5 votos

  • Maíra de Souza (UP – 808): 0,09% — 4 votos

  • Petter Maahs (PCB – 211): 0,07% — 3 votos

  • Marcio Alves (UP – 800): 0,02% — 1 voto

  • William Teixeira (Agir – 360): 0,00% — 0 votos

    • Comparecimento

    O eleitorado apto de Areias era de 3.463 eleitores. Desse total, 2.748 compareceram às urnas, o equivalente a 79,35%. A abstenção foi de 715 eleitores, ou 20,65%.

    Na votação para presidente, foram registrados 2.640 votos válidos, 42 votos em branco e 66 nulos.

    Para governador, foram contabilizados 2.483 votos válidos, 95 votos em branco e 170 nulos.

    Na disputa pelo Senado, foram registrados 4.565 votos válidos, 355 votos em branco e 576 nulos.

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