Areias encerrou a apuração das Eleições 2026 com 100% das 12 seções totalizadas. Na disputa para presidente, Lula foi o candidato mais votado no município, com 1.401 votos, enquanto Flávio Bolsonaro terminou em segundo lugar, com 1.036.

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Para o Governo de São Paulo, Tarcísio liderou a votação em Areias, com 1.353 votos. Na disputa pelo Senado, que teve duas vagas, André do Prado foi o mais votado, seguido por Guilherme Derrite.

Presidente