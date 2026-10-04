Areias encerrou a apuração das Eleições 2026 com 100% das 12 seções totalizadas. Na disputa para presidente, Lula foi o candidato mais votado no município, com 1.401 votos, enquanto Flávio Bolsonaro terminou em segundo lugar, com 1.036.
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Para o Governo de São Paulo, Tarcísio liderou a votação em Areias, com 1.353 votos. Na disputa pelo Senado, que teve duas vagas, André do Prado foi o mais votado, seguido por Guilherme Derrite.
Presidente
Lula (PT – 13): 53,07% — 1.401 votos
Flávio Bolsonaro (PL – 22): 39,24% — 1.036 votos
Escritor Augusto Cury (Avante – 70): 3,48% — 92 votos
Ronaldo Caiado (PSD – 55): 1,97% — 52 votos
Renan Santos (Missão – 14): 1,97% — 52 votos
Zema (Novo – 30): 0,08% — 2 votos
Samara (UP – 80): 0,08% — 2 votos
Hertz Dias (PSTU – 16): 0,08% — 2 votos
Clariana Barão (DC – 27): 0,04% — 1 voto
Edmilson Costa (PCB – 21): 0,00% — 0 votos
Veterinário Wilson Grassi (Democrata – 35): 0,00% — 0 votos
Rui Costa Pimenta (PCO – 29): 0,00% — 0 votos
Governo de São Paulo
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Tarcísio (Republicanos – 10): 54,49% — 1.353 votos
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Fernando Haddad (PT – 13): 45,15% — 1.121 votos
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Carlos Machado (PCB – 21): 0,32% — 8 votos
Vivian Mendes (UP – 80): 0,04% — 1 voto
Vera Lúcia (PSTU – 16): 0,00% — 0 votos
Senado
Areias teve duas vagas em disputa para o Senado. André do Prado terminou com a maior votação, seguido por Guilherme Derrite.
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André do Prado (PL – 222): 26,24% — 1.198 votos
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Guilherme Derrite (PP – 111): 25,59% — 1.168 votos
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Simone Tebet (PSB – 400): 24,97% — 1.140 votos
Marina Silva (Rede – 180): 21,60% — 986 votos
Geraldo Rufino (Pode – 200): 0,53% — 24 votos
Guto Schiavetto (Missão – 144): 0,35% — 16 votos
Dra. Eliana Ferreira (PSTU – 161): 0,28% — 13 votos
Soninha Francine (Cidadania – 232): 0,15% — 7 votos
Weller Gonçalves (PSTU – 160): 0,11% — 5 votos
Maíra de Souza (UP – 808): 0,09% — 4 votos
Petter Maahs (PCB – 211): 0,07% — 3 votos
Marcio Alves (UP – 800): 0,02% — 1 voto
William Teixeira (Agir – 360): 0,00% — 0 votos
Comparecimento
O eleitorado apto de Areias era de 3.463 eleitores. Desse total, 2.748 compareceram às urnas, o equivalente a 79,35%. A abstenção foi de 715 eleitores, ou 20,65%.
Na votação para presidente, foram registrados 2.640 votos válidos, 42 votos em branco e 66 nulos.
Para governador, foram contabilizados 2.483 votos válidos, 95 votos em branco e 170 nulos.
Na disputa pelo Senado, foram registrados 4.565 votos válidos, 355 votos em branco e 576 nulos.