Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Redenção da Serra (SP), no primeiro turno, com 1.689 votos, ou 54,31% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo, com 1.155 (37,14%).

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Para o governo de São Paulo, Tarcísio (Republicanos) liderou com 2.118 votos (72,61%), contra 786 (26,95%) de Fernando Haddad (PT). Os números são da apuração das 13 seções da Zona 0128, totalizadas em 100%.

Presidente: Flávio abre 534 votos sobre Lula