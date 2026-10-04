04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Flávio vence em Redenção da Serra com 54,31%; Tarcísio tem 72,61%

Por Da redação | Redenção da Serra
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Redenção da Serra (SP), no primeiro turno, com 1.689 votos, ou 54,31% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo, com 1.155 (37,14%).

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Para o governo de São Paulo, Tarcísio (Republicanos) liderou com 2.118 votos (72,61%), contra 786 (26,95%) de Fernando Haddad (PT). Os números são da apuração das 13 seções da Zona 0128, totalizadas em 100%.

Presidente: Flávio abre 534 votos sobre Lula

Na disputa pelo Palácio do Planalto, Redenção da Serra registrou 3.110 votos nominais (95,14% do total apurado). Houve ainda 64 votos em branco (1,96%) e 95 nulos (2,91%).

Flávio Bolsonaro teve vantagem de 534 votos sobre Lula, uma diferença de cerca de 17 pontos percentuais.

Governador: Tarcísio tem mais de 70% dos votos

Na eleição estadual, a cidade contabilizou 2.917 votos válidos (89,23%). Os brancos somaram 145 (4,44%) e os nulos, 207 (6,33%).

Tarcísio de Freitas teve 2.118 votos, mais de 45 pontos percentuais à frente de Haddad. O desempenho do candidato do Republicanos na cidade superou o de Flávio Bolsonaro em número absoluto de votos.

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