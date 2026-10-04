Natividade da Serra encerrou a apuração das eleições de 2026 com Flávio Bolsonaro como o candidato mais votado para presidente, Tarcísio na liderança para o governo de São Paulo e André do Prado como o mais votado para o Senado.

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As 22 seções eleitorais foram totalizadas. Na votação para presidente, 4.410 eleitores compareceram às urnas, enquanto 1.259 não votaram, representando uma abstenção de 22,21%.

Presidente