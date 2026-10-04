Natividade da Serra encerrou a apuração das eleições de 2026 com Flávio Bolsonaro como o candidato mais votado para presidente, Tarcísio na liderança para o governo de São Paulo e André do Prado como o mais votado para o Senado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As 22 seções eleitorais foram totalizadas. Na votação para presidente, 4.410 eleitores compareceram às urnas, enquanto 1.259 não votaram, representando uma abstenção de 22,21%.
Presidente
Flávio Bolsonaro (PL 22): 60,06% — 2.508 votos
Lula (PT 13): 32,11% — 1.341 votos
Ronaldo Caiado (PSD 55): 2,83% — 118 votos
Escritor Augusto Cury (Avante 70): 2,68% — 112 votos
Renan Santos (Missão 14): 1,96% — 82 votos
Zema (Novo 30): 0,14% — 6 votos
Hertz Dias (PSTU 16): 0,05% — 2 votos
Edmilson Costa (PCB 21): 0,05% — 2 votos
Veterinário Wilson Grassi (Democrata 35): 0,07% — 3 votos
Samara (UP 80): 0,02% — 1 voto
Clariana Barão (DC 27): 0,02% — 1 voto
Rui Costa Pimenta (PCO 29): 0,00% — 0 votos
Governo de São Paulo
Na disputa pelo governo paulista, Tarcísio foi eleito.
-
Tarcísio (Republicanos 10): 76,33% — 3.050 votos
-
Fernando Haddad (PT 13): 23,27% — 930 votos
Vivian Mendes (UP 80): 0,18% — 7 votos
Vera Lúcia (PSTU 16): 0,15% — 6 votos
Carlos Machado (PCB 21): 0,08% — 3 votos
Senado
Na disputa pelas duas vagas ao Senado, André do Prado foi o mais votado em Natividade da Serra, seguido por Guilherme Derrite.
-
André do Prado (PL 222): 40,06% — 3.035 votos
-
Guilherme Derrite (PP 111): 37,84% — 2.867 votos
Simone Tebet (PSB 400): 11,42% — 865 votos
Marina Silva (Rede 180): 9,46% — 717 votos
Geraldo Rufino (Pode 200): 0,50% — 38 votos
Guto Schiavetto (Missão 144): 0,46% — 35 votos
Maíra de Souza (UP 808): 0,09% — 7 votos
Dra. Eliana Ferreira (PSTU 161): 0,07% — 5 votos
Soninha Francine (Cidadania 232): 0,04% — 3 votos
Petter Maahs (PCB 211): 0,03% — 2 votos
Marcio Alves (UP 800): 0,01% — 1 voto
William Teixeira (Agir 360): 0,01% — 1 voto — anulado sub judice
Weller Gonçalves (PSTU 160): 0,00% — 0 votos
Comparecimento
Natividade da Serra tem 5.669 eleitores aptos. Do total, 4.410 compareceram às urnas, representando 77,79% do eleitorado. A abstenção foi de 1.259 eleitores (22,21%).