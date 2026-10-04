04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Flávio vence em Natividade da Serra com 60,06%; Lula tem 32,11%

Por Da Redação | Natividade da Serra
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro

Natividade da Serra encerrou a apuração das eleições de 2026 com Flávio Bolsonaro como o candidato mais votado para presidente, Tarcísio na liderança para o governo de São Paulo e André do Prado como o mais votado para o Senado.

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As 22 seções eleitorais foram totalizadas. Na votação para presidente, 4.410 eleitores compareceram às urnas, enquanto 1.259 não votaram, representando uma abstenção de 22,21%.

Presidente

Flávio Bolsonaro (PL 22): 60,06% — 2.508 votos

  • Lula (PT 13): 32,11% — 1.341 votos

  • Ronaldo Caiado (PSD 55): 2,83% — 118 votos

    • Escritor Augusto Cury (Avante 70): 2,68% — 112 votos

  • Renan Santos (Missão 14): 1,96% — 82 votos

  • Zema (Novo 30): 0,14% — 6 votos

  • Hertz Dias (PSTU 16): 0,05% — 2 votos

  • Edmilson Costa (PCB 21): 0,05% — 2 votos

  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata 35): 0,07% — 3 votos

  • Samara (UP 80): 0,02% — 1 voto

  • Clariana Barão (DC 27): 0,02% — 1 voto

  • Rui Costa Pimenta (PCO 29): 0,00% — 0 votos

    • Governo de São Paulo

    Na disputa pelo governo paulista, Tarcísio foi eleito.

    • Tarcísio (Republicanos 10): 76,33% — 3.050 votos

    • Fernando Haddad (PT 13): 23,27% — 930 votos

  • Vivian Mendes (UP 80): 0,18% — 7 votos

  • Vera Lúcia (PSTU 16): 0,15% — 6 votos

  • Carlos Machado (PCB 21): 0,08% — 3 votos

    • Senado

    Na disputa pelas duas vagas ao Senado, André do Prado foi o mais votado em Natividade da Serra, seguido por Guilherme Derrite.

    • André do Prado (PL 222): 40,06% — 3.035 votos

    • Guilherme Derrite (PP 111): 37,84% — 2.867 votos

  • Simone Tebet (PSB 400): 11,42% — 865 votos

  • Marina Silva (Rede 180): 9,46% — 717 votos

  • Geraldo Rufino (Pode 200): 0,50% — 38 votos

  • Guto Schiavetto (Missão 144): 0,46% — 35 votos

  • Maíra de Souza (UP 808): 0,09% — 7 votos

  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU 161): 0,07% — 5 votos

  • Soninha Francine (Cidadania 232): 0,04% — 3 votos

  • Petter Maahs (PCB 211): 0,03% — 2 votos

  • Marcio Alves (UP 800): 0,01% — 1 voto

  • William Teixeira (Agir 360): 0,01% — 1 voto — anulado sub judice

  • Weller Gonçalves (PSTU 160): 0,00% — 0 votos

    • Comparecimento

    Natividade da Serra tem 5.669 eleitores aptos. Do total, 4.410 compareceram às urnas, representando 77,79% do eleitorado. A abstenção foi de 1.259 eleitores (22,21%).

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