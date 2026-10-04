Cunha encerrou a apuração das eleições de 2026 com Flávio Bolsonaro como o candidato mais votado para presidente, Tarcísio na liderança para o governo de São Paulo e André do Prado à frente na disputa pelo Senado.
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As 57 seções eleitorais foram totalizadas. Na votação para presidente, 14.157 eleitores compareceram às urnas, enquanto 3.978 não votaram, representando uma abstenção de 21,94%.
Presidente
Flávio Bolsonaro (PL 22): 57,22% — 7.621 votos
Lula (PT 13): 36,42% — 4.850 votos
Escritor Augusto Cury (Avante 70): 2,21% — 294 votos
Renan Santos (Missão 14): 1,74% — 232 votos
Ronaldo Caiado (PSD 55): 2,12% — 283 votos
Zema (Novo 30): 0,16% — 21 votos
Samara (UP 80): 0,07% — 9 votos
Clariana Barão (DC 27): 0,04% — 5 votos
Hertz Dias (PSTU 16): 0,02% — 2 votos
Edmilson Costa (PCB 21): 0,00% — 0 votos
Veterinário Wilson Grassi (Democrata 35): 0,00% — 0 votos
Rui Costa Pimenta (PCO 29): 0,01% — 1 voto
Governo de São Paulo
Na disputa pelo governo paulista, Tarcísio foi eleito, segundo a apuração matematicamente definida.
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Tarcísio (Republicanos 10): 69,66% — 8.703 votos
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Fernando Haddad (PT 13): 29,99% — 3.747 votos
Vivian Mendes (UP 80): 0,10% — 13 votos
Vera Lúcia (PSTU 16): 0,09% — 11 votos
Carlos Machado (PCB 21): 0,15% — 19 votos
Senado
Na disputa pelas duas vagas ao Senado, André do Prado foi o mais votado em Cunha, seguido por Guilherme Derrite.
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André do Prado (PL 222): 36,82% — 8.540 votos
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Guilherme Derrite (PP 111): 35,00% — 8.118 votos
Simone Tebet (PSB 400): 14,65% — 3.399 votos
Marina Silva (Rede 180): 12,33% — 2.859 votos
Guto Schiavetto (Missão 144): 0,48% — 111 votos
Geraldo Rufino (Pode 200): 0,47% — 109 votos
Maíra de Souza (UP 808): 0,08% — 18 votos
Soninha Francine (Cidadania 232): 0,07% — 17 votos
Petter Maahs (PCB 211): 0,05% — 12 votos
Dra. Eliana Ferreira (PSTU 161): 0,03% — 8 votos
Marcio Alves (UP 800): 0,01% — 2 votos
Weller Gonçalves (PSTU 160): 0,01% — 2 votos
William Teixeira (Agir 360): 0,00% — 0 votos — anulado sub judice
Comparecimento
Cunha tem 18.135 eleitores aptos. Do total, 14.157 compareceram às urnas, representando 78,06% do eleitorado. A abstenção foi de 3.978 eleitores (21,94%).