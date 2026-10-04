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ELEIÇÕES 2026

Em Cunha, Flávio teve 57,22% contra 36,42% de Lula

Por Da Redação | Cunha (SP)
| Tempo de leitura: 2 min
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Em Cunha, Flávio teve 57,22% contra 36,42% de Cunha
Em Cunha, Flávio teve 57,22% contra 36,42% de Cunha

Cunha encerrou a apuração das eleições de 2026 com Flávio Bolsonaro como o candidato mais votado para presidente, Tarcísio na liderança para o governo de São Paulo e André do Prado à frente na disputa pelo Senado.

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As 57 seções eleitorais foram totalizadas. Na votação para presidente, 14.157 eleitores compareceram às urnas, enquanto 3.978 não votaram, representando uma abstenção de 21,94%.

Presidente

Flávio Bolsonaro (PL 22): 57,22% — 7.621 votos

  • Lula (PT 13): 36,42% — 4.850 votos

  • Escritor Augusto Cury (Avante 70): 2,21% — 294 votos

    • Renan Santos (Missão 14): 1,74% — 232 votos

  • Ronaldo Caiado (PSD 55): 2,12% — 283 votos

  • Zema (Novo 30): 0,16% — 21 votos

  • Samara (UP 80): 0,07% — 9 votos

  • Clariana Barão (DC 27): 0,04% — 5 votos

  • Hertz Dias (PSTU 16): 0,02% — 2 votos

  • Edmilson Costa (PCB 21): 0,00% — 0 votos

  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata 35): 0,00% — 0 votos

  • Rui Costa Pimenta (PCO 29): 0,01% — 1 voto

    • Governo de São Paulo

    Na disputa pelo governo paulista, Tarcísio foi eleito, segundo a apuração matematicamente definida.

    • Tarcísio (Republicanos 10): 69,66% — 8.703 votos

    • Fernando Haddad (PT 13): 29,99% — 3.747 votos

  • Vivian Mendes (UP 80): 0,10% — 13 votos

  • Vera Lúcia (PSTU 16): 0,09% — 11 votos

  • Carlos Machado (PCB 21): 0,15% — 19 votos

    • Senado

    Na disputa pelas duas vagas ao Senado, André do Prado foi o mais votado em Cunha, seguido por Guilherme Derrite.

    • André do Prado (PL 222): 36,82% — 8.540 votos

    • Guilherme Derrite (PP 111): 35,00% — 8.118 votos

  • Simone Tebet (PSB 400): 14,65% — 3.399 votos

  • Marina Silva (Rede 180): 12,33% — 2.859 votos

  • Guto Schiavetto (Missão 144): 0,48% — 111 votos

  • Geraldo Rufino (Pode 200): 0,47% — 109 votos

  • Maíra de Souza (UP 808): 0,08% — 18 votos

  • Soninha Francine (Cidadania 232): 0,07% — 17 votos

  • Petter Maahs (PCB 211): 0,05% — 12 votos

  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU 161): 0,03% — 8 votos

  • Marcio Alves (UP 800): 0,01% — 2 votos

  • Weller Gonçalves (PSTU 160): 0,01% — 2 votos

  • William Teixeira (Agir 360): 0,00% — 0 votos — anulado sub judice

    • Comparecimento

    Cunha tem 18.135 eleitores aptos. Do total, 14.157 compareceram às urnas, representando 78,06% do eleitorado. A abstenção foi de 3.978 eleitores (21,94%).

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