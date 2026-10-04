Depois de duas eleições consecutivas sem vitória, Eduardo Cury (PL) está eleito deputado federal por São Paulo. Ex-prefeito de São José dos Campos e ex-deputado federal, Cury garantiu neste domingo (4) o retorno à Câmara dos Deputados, onde já exerceu dois mandatos. Por volta das 21h48, com 99,98% das urnas apuradas, Cury tinha 66.859 votos e era o 17º na chapa do PL, que deve levar 19 cadeiras.
A vitória encerra um período de quatro anos longe de um cargo eletivo. Em 2022, ainda filiado ao PSDB, Cury tentou a reeleição para deputado federal, recebeu 92.225 votos e terminou como suplente. Dois anos depois, já no PL, disputou a Prefeitura de São José dos Campos e foi derrotado no segundo turno.
Agora, em 2026, Cury conseguiu voltar a Brasília em uma eleição marcada pelo forte desempenho do PL e de candidatos identificados com a direita em São Paulo. A votação da legenda teve peso direto na distribuição das cadeiras, já que a eleição para deputado federal segue o sistema proporcional: o total de votos obtidos pelo partido ajuda a definir quantos candidatos da sigla serão eleitos.
Nesse cenário, um dos grandes responsáveis pela força eleitoral do PL foi Lucas Pavanato, que ultrapassou a marca de 3 milhões de votos durante a apuração e estabeleceu uma votação histórica para deputado federal em São Paulo.
O desempenho expressivo da legenda ampliou o número de cadeiras conquistadas e colocou Cury entre os candidatos beneficiados pelo quociente partidário.
Durante boa parte da noite, a situação do ex-prefeito permaneceu indefinida. Às 20h15, quando 94,01% das seções paulistas estavam totalizadas, Cury contabilizava 66.046 votos e aparecia na 17ª posição entre os candidatos do PL. Com o avanço da apuração e a definição das vagas conquistadas pela sigla, a eleição foi confirmada.
O resultado representa uma retomada na trajetória política de Cury. Ele foi prefeito de São José dos Campos por dois mandatos, entre 2005 e 2012, e posteriormente foi eleito deputado federal em 2014 e reeleito em 2018. Sua passagem anterior pela Câmara ocorreu entre 2015 e o início de 2023. Portal da Câmara dos Deputados
A eleição de 2026 também marca uma mudança importante em relação às duas disputas anteriores. Em 2022, Cury não conseguiu renovar o mandato mesmo com mais de 92 mil votos. Em 2024, chegou ao segundo turno pela Prefeitura de São José dos Campos, mas terminou novamente sem a vitória.