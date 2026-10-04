Depois de duas eleições consecutivas sem vitória, Eduardo Cury (PL) está eleito deputado federal por São Paulo. Ex-prefeito de São José dos Campos e ex-deputado federal, Cury garantiu neste domingo (4) o retorno à Câmara dos Deputados, onde já exerceu dois mandatos. Por volta das 21h48, com 99,98% das urnas apuradas, Cury tinha 66.859 votos e era o 17º na chapa do PL, que deve levar 19 cadeiras.

A vitória encerra um período de quatro anos longe de um cargo eletivo. Em 2022, ainda filiado ao PSDB, Cury tentou a reeleição para deputado federal, recebeu 92.225 votos e terminou como suplente. Dois anos depois, já no PL, disputou a Prefeitura de São José dos Campos e foi derrotado no segundo turno.

Agora, em 2026, Cury conseguiu voltar a Brasília em uma eleição marcada pelo forte desempenho do PL e de candidatos identificados com a direita em São Paulo. A votação da legenda teve peso direto na distribuição das cadeiras, já que a eleição para deputado federal segue o sistema proporcional: o total de votos obtidos pelo partido ajuda a definir quantos candidatos da sigla serão eleitos.