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ELEIÇÕES 2026

São Sebastião: Flávio soma 49,86% contra 41,85% de Lula

Por Da Redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 2 min
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São Sebastião: Flávio soma 49,86% contra 41,85% de Lula
São Sebastião: Flávio soma 49,86% contra 41,85% de Lula

São Sebastião encerrou a apuração das eleições de 2026 com Flávio Bolsonaro como o candidato mais votado para presidente, Tarcísio na liderança para o governo de São Paulo e Guilherme Derrite à frente na disputa pelo Senado.

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As 213 seções eleitorais foram totalizadas. Na votação para presidente, 52.701 eleitores compareceram às urnas, enquanto 15.336 não votaram, representando uma abstenção de 22,54%.

Presidente

Flávio Bolsonaro (PL 22): 49,86% — 25.027 votos

  • Lula (PT 13): 41,85% — 21.005 votos

  • Escritor Augusto Cury (Avante 70): 3,60% — 1.806 votos

    • Renan Santos (Missão 14): 2,76% — 1.387 votos

  • Ronaldo Caiado (PSD 55): 1,38% — 693 votos

  • Zema (Novo 30): 0,26% — 132 votos

  • Samara (UP 80): 0,13% — 65 votos

  • Clariana Barão (DC 27): 0,04% — 22 votos

  • Hertz Dias (PSTU 16): 0,04% — 21 votos

  • Edmilson Costa (PCB 21): 0,04% — 21 votos

  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata 35): 0,02% — 8 votos

  • Rui Costa Pimenta (PCO 29): 0,01% — 6 votos

    • Governo de São Paulo

    A eleição para o governo paulista foi matematicamente definida, com Tarcísio eleito.

    • Tarcísio (Republicanos 10): 65,29% — 31.132 votos

    • Fernando Haddad (PT 13): 33,97% — 16.199 votos

  • Vivian Mendes (UP 80): 0,29% — 138 votos

  • Vera Lúcia (PSTU 16): 0,21% — 99 votos

  • Carlos Machado (PCB 21): 0,24% — 115 votos

    • Senado

    Na disputa pelas duas vagas ao Senado, Guilherme Derrite e André do Prado foram os mais votados em São Sebastião.

    • Guilherme Derrite (PP 111): 30,85% — 27.348 votos

    • André do Prado (PL 222): 28,99% — 25.694 votos

  • Simone Tebet (PSB 400): 19,28% — 17.091 votos

  • Marina Silva (Rede 180): 18,41% — 16.322 votos

  • Geraldo Rufino (Pode 200): 0,94% — 829 votos

  • Guto Schiavetto (Missão 144): 0,75% — 663 votos

  • Soninha Francine (Cidadania 232): 0,23% — 203 votos

  • Maíra de Souza (UP 808): 0,16% — 144 votos

  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU 161): 0,15% — 136 votos

  • Marcio Alves (UP 800): 0,09% — 81 votos

  • Petter Maahs (PCB 211): 0,08% — 71 votos

  • Weller Gonçalves (PSTU 160): 0,05% — 41 votos

  • William Teixeira (Agir 360): 0,02% — 17 votos — anulado sub judice

    • Comparecimento

    São Sebastião tem 68.037 eleitores aptos. Do total, 52.701 compareceram às urnas, representando 77,46% do eleitorado. A abstenção foi de 15.336 eleitores (22,54%).

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