São Sebastião encerrou a apuração das eleições de 2026 com Flávio Bolsonaro como o candidato mais votado para presidente, Tarcísio na liderança para o governo de São Paulo e Guilherme Derrite à frente na disputa pelo Senado.

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As 213 seções eleitorais foram totalizadas. Na votação para presidente, 52.701 eleitores compareceram às urnas, enquanto 15.336 não votaram, representando uma abstenção de 22,54%.

Presidente