São José dos Campos continuará com dois representantes na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Com a apuração das eleições deste domingo (4) praticamente concluída, Thomaz Henrique e Letícia Aguiar, ambos do PL, garantiram vagas como deputados estaduais.

Thomaz Henrique conquistava 178.090 votos, até por volta das 21h40, e fará sua estreia na Assembleia Legislativa. Atualmente vereador em São José dos Campos, ele foi eleito para a Câmara Municipal em 2020 e novamente em 2024 e, agora, deixa o Legislativo joseense para assumir uma cadeira no Parlamento paulista.

Já Letícia Aguiar recebia 94.806 votos e garantiu mais um mandato na Alesp. Com quase 100% das urnas contabilizadas, ela aparecia na 15ª colocação entre os candidatos do PL, dentro da faixa de 27 cadeiras conquistadas pela legenda. A vitória leva Letícia ao terceiro mandato consecutivo como deputada estadual. Em 2022, ela havia sido reeleita com 68.556 votos.