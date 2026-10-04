São José dos Campos continuará com dois representantes na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Com a apuração das eleições deste domingo (4) praticamente concluída, Thomaz Henrique e Letícia Aguiar, ambos do PL, garantiram vagas como deputados estaduais.
Thomaz Henrique conquistava 178.090 votos, até por volta das 21h40, e fará sua estreia na Assembleia Legislativa. Atualmente vereador em São José dos Campos, ele foi eleito para a Câmara Municipal em 2020 e novamente em 2024 e, agora, deixa o Legislativo joseense para assumir uma cadeira no Parlamento paulista.
Já Letícia Aguiar recebia 94.806 votos e garantiu mais um mandato na Alesp. Com quase 100% das urnas contabilizadas, ela aparecia na 15ª colocação entre os candidatos do PL, dentro da faixa de 27 cadeiras conquistadas pela legenda. A vitória leva Letícia ao terceiro mandato consecutivo como deputada estadual. Em 2022, ela havia sido reeleita com 68.556 votos.
O resultado também mantém o número de representantes da região na Assembleia. Na legislatura atual, Letícia Aguiar e Dr. Elton, ambos com base eleitoral em São José dos Campos, ocupavam as duas cadeiras diretamente ligadas à região. Eles haviam sido eleitos em 2022, quando a RMVale também terminou a eleição com dois deputados estaduais.
A partir de 2027, entretanto, haverá uma mudança nessa composição: Letícia permanece e Thomaz Henrique assume o espaço de representação regional que nesta legislatura era ocupado por Dr. Elton.
A votação de Thomaz também o colocou entre os candidatos mais votados do PL para deputado estadual. Durante a apuração, ele permaneceu nas primeiras posições da legenda e apareceu entre os nomes com eleição assegurada conforme avançava a totalização dos votos em São Paulo.