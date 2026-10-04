O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em Caraguatatuba, no primeiro turno, com 43.425 votos, 55,89% dos válidos.
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Com 100% das urnas apuradas na cidade, o filho do presidente Jair Bolsonaro superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 27.242 votos, 35,06% dos válidos.
Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro, com 2.563 votos (3,30%). Na sequência, aparecem Renan Santos (Missão), com 2.489 votos (3,20%), Ronaldo Caiado (PSD), com 1.479 (1,90%), e Romeu Zema (Novo), com 202 votos (0,26%).
A cidade registrou 77.696 votos válidos para presidente, com mais 1.956 em branco e 2.638 nulos. A abstenção chegou a 22,69% (24.156 eleitores), dos 106.446 que estavam aptos para votar.