04 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ELEIÇÕES 2026

Caraguá: Flávio Bolsonaro recebe 58% dos votos contra 30% de Lula

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Charles Vieira
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em Caraguatatuba, no primeiro turno, com 43.425 votos, 55,89% dos válidos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com 100% das urnas apuradas na cidade, o filho do presidente Jair Bolsonaro superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 27.242 votos, 35,06% dos válidos.

Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro, com 2.563 votos (3,30%). Na sequência, aparecem Renan Santos (Missão), com 2.489 votos (3,20%), Ronaldo Caiado (PSD), com 1.479 (1,90%), e Romeu Zema (Novo), com 202 votos (0,26%).

A cidade registrou 77.696 votos válidos para presidente, com mais 1.956 em branco e 2.638 nulos. A abstenção chegou a 22,69% (24.156 eleitores), dos 106.446 que estavam aptos para votar.

 

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários