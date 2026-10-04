O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em Caraguatatuba, no primeiro turno, com 43.425 votos, 55,89% dos válidos.

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Com 100% das urnas apuradas na cidade, o filho do presidente Jair Bolsonaro superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 27.242 votos, 35,06% dos válidos.