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ELEIÇÕES 2026

Em Ubatuba, Flávio vence com 59,36% dos votos

Por Da Redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Em Ubatuba, Flávio vence com 59,36% dos votos
Em Ubatuba, Flávio vence com 59,36% dos votos

Ubatuba encerrou a apuração das eleições de 2026 com Flávio Bolsonaro como o candidato mais votado para presidente, Tarcísio na liderança para o governo de São Paulo e André do Prado entre os mais votados para o Senado.

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As 238 seções eleitorais foram totalizadas. Na votação para presidente, 58.669 eleitores compareceram às urnas, enquanto 19.231 não votaram, representando uma abstenção de 24,69%.

Presidente

Flávio Bolsonaro (PL 22): 59,36% — 33.252 votos

  • Lula (PT 13): 33,15% — 18.571 votos

  • Renan Santos (Missão 14): 2,72% — 1.526 votos

    • Escritor Augusto Cury (Avante 70): 2,69% — 1.506 votos

  • Ronaldo Caiado (PSD 55): 1,52% — 854 votos

  • Zema (Novo 30): 0,30% — 170 votos

  • Samara (UP 80): 0,12% — 65 votos

  • Hertz Dias (PSTU 16): 0,06% — 33 votos

  • Clariana Barão (DC 27): 0,02% — 12 votos

  • Edmilson Costa (PCB 21): 0,02% — 11 votos

  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata 35): 0,01% — 5 votos

  • Rui Costa Pimenta (PCO 29): 0,02% — 9 votos

    • Governo de São Paulo

    A eleição para o governo paulista foi matematicamente definida, com Tarcísio eleito.

    • Tarcísio (Republicanos 10): 68,75% — 36.019 votos

    • Fernando Haddad (PT 13): 30,53% — 15.992 votos

  • Vera Lúcia (PSTU 16): 0,28% — 145 votos

  • Vivian Mendes (UP 80): 0,24% — 124 votos

  • Carlos Machado (PCB 21): 0,21% — 109 votos

    • Senado

    Na disputa pelas duas vagas ao Senado, André do Prado e Guilherme Derrite foram os mais votados em Ubatuba.

    • André do Prado (PL 222): 33,57% — 33.518 votos

    • Guilherme Derrite (PP 111): 33,56% — 33.502 votos

  • Simone Tebet (PSB 400): 15,54% — 15.511 votos

  • Marina Silva (Rede 180): 14,91% — 14.882 votos

  • Guto Schiavetto (Missão 144): 0,89% — 892 votos

  • Geraldo Rufino (Pode 200): 0,81% — 810 votos

  • Soninha Francine (Cidadania 232): 0,22% — 219 votos

  • Maíra de Souza (UP 808): 0,16% — 160 votos

  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU 161): 0,14% — 135 votos

  • Marcio Alves (UP 800): 0,08% — 79 votos

  • Petter Maahs (PCB 211): 0,07% — 66 votos

  • Weller Gonçalves (PSTU 160): 0,05% — 48 votos

  • William Teixeira (Agir 360): 0,01% — 13 votos — anulado sub judice

    • Comparecimento

    Ubatuba tem 77.900 eleitores aptos. Do total, 58.669 compareceram às urnas, representando 75,31% do eleitorado. A abstenção foi de 19.231 eleitores (24,69%).

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