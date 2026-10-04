Ubatuba encerrou a apuração das eleições de 2026 com Flávio Bolsonaro como o candidato mais votado para presidente, Tarcísio na liderança para o governo de São Paulo e André do Prado entre os mais votados para o Senado.
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As 238 seções eleitorais foram totalizadas. Na votação para presidente, 58.669 eleitores compareceram às urnas, enquanto 19.231 não votaram, representando uma abstenção de 24,69%.
Presidente
Flávio Bolsonaro (PL 22): 59,36% — 33.252 votos
Lula (PT 13): 33,15% — 18.571 votos
Renan Santos (Missão 14): 2,72% — 1.526 votos
Escritor Augusto Cury (Avante 70): 2,69% — 1.506 votos
Ronaldo Caiado (PSD 55): 1,52% — 854 votos
Zema (Novo 30): 0,30% — 170 votos
Samara (UP 80): 0,12% — 65 votos
Hertz Dias (PSTU 16): 0,06% — 33 votos
Clariana Barão (DC 27): 0,02% — 12 votos
Edmilson Costa (PCB 21): 0,02% — 11 votos
Veterinário Wilson Grassi (Democrata 35): 0,01% — 5 votos
Rui Costa Pimenta (PCO 29): 0,02% — 9 votos
Governo de São Paulo
A eleição para o governo paulista foi matematicamente definida, com Tarcísio eleito.
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Tarcísio (Republicanos 10): 68,75% — 36.019 votos
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Fernando Haddad (PT 13): 30,53% — 15.992 votos
Vera Lúcia (PSTU 16): 0,28% — 145 votos
Vivian Mendes (UP 80): 0,24% — 124 votos
Carlos Machado (PCB 21): 0,21% — 109 votos
Senado
Na disputa pelas duas vagas ao Senado, André do Prado e Guilherme Derrite foram os mais votados em Ubatuba.
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André do Prado (PL 222): 33,57% — 33.518 votos
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Guilherme Derrite (PP 111): 33,56% — 33.502 votos
Simone Tebet (PSB 400): 15,54% — 15.511 votos
Marina Silva (Rede 180): 14,91% — 14.882 votos
Guto Schiavetto (Missão 144): 0,89% — 892 votos
Geraldo Rufino (Pode 200): 0,81% — 810 votos
Soninha Francine (Cidadania 232): 0,22% — 219 votos
Maíra de Souza (UP 808): 0,16% — 160 votos
Dra. Eliana Ferreira (PSTU 161): 0,14% — 135 votos
Marcio Alves (UP 800): 0,08% — 79 votos
Petter Maahs (PCB 211): 0,07% — 66 votos
Weller Gonçalves (PSTU 160): 0,05% — 48 votos
William Teixeira (Agir 360): 0,01% — 13 votos — anulado sub judice
Comparecimento
Ubatuba tem 77.900 eleitores aptos. Do total, 58.669 compareceram às urnas, representando 75,31% do eleitorado. A abstenção foi de 19.231 eleitores (24,69%).