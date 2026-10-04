Letícia Aguiar (PL) foi reeleita deputada estadual por São Paulo neste domingo (4) e seguirá como representante de São José dos Campos e do Vale do Paraíba na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
Com a apuração praticamente concluída, Letícia contabilizava 94.787 votos. Dentro do PL, ela aparecia na 15ª colocação da chapa, em um cenário no qual a legenda conquistou 27 cadeiras na Assembleia, garantindo com tranquilidade a permanência da parlamentar entre os eleitos.
A vitória leva Letícia ao terceiro mandato consecutivo na Alesp. Ela chegou pela primeira vez à Assembleia nas eleições de 2018, quando foi eleita pelo então PSL com 60.909 votos. Em 2022, filiada ao Progressistas, conquistou a reeleição com 68.556 votos.
Agora pelo PL, Letícia ampliou sua votação em relação à eleição anterior: foram 26.101 votos a mais que em 2022, crescimento de aproximadamente 38%.
Natural de São José dos Campos, Letícia Aguiar consolidou sua trajetória política a partir da região. Antes de chegar à Assembleia, disputou uma vaga de vereadora em São José dos Campos em 2016. Dois anos depois, conquistou seu primeiro mandato estadual. Seu histórico eleitoral registra vitórias consecutivas para a Alesp em 2018 e 2022.
Com a reeleição neste domingo, Letícia permanece como um dos nomes do Vale do Paraíba na Assembleia Legislativa para a legislatura que começa em 2027, agora fortalecida por sua maior votação nas três disputas que fez para deputada estadual.