O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em Pindamonhangaba, no primeiro turno, com 52.407 votos, 58,93% dos válidos.
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Com 100% das urnas apuradas na cidade, o filho do presidente Jair Bolsonaro superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 27.531 votos, 30,96% dos válidos.
Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro, com 3.307 votos (3,72%). Na sequência, aparecem Renan Santos (Missão), com 2.614 votos (2,94%), Ronaldo Caiado (PSD), com 2.428 (2,73%), e Romeu Zema (Novo), com 358 votos (0,40%).
A cidade registrou 88.927 votos válidos para presidente, com mais 2.589 em branco e 3.122 nulos. A abstenção chegou a 20,66% (24.637 eleitores), dos 119.275 que estavam aptos para votar.