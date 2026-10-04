Ilhabela encerrou a apuração das eleições de 2026 com Flávio Bolsonaro na liderança na disputa para presidente, Tarcísio como o mais votado para o governo de São Paulo e Guilherme Derrite à frente na votação para o Senado.

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As 103 seções eleitorais foram totalizadas, com 23.512 eleitores comparecendo às urnas para presidente. O município teve 7.574 abstenções, o equivalente a 24,36% do eleitorado.

Presidente