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ELEIÇÕES 2026

Ilhabela tem Flávio com 53,51% e Lula com 37,39%

Por Da Redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 2 min
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Marcos Eduardo Carvalho
Ilhabela tem Flávio com 53,51% e Lula com 37,39%
Ilhabela tem Flávio com 53,51% e Lula com 37,39%

Ilhabela encerrou a apuração das eleições de 2026 com Flávio Bolsonaro na liderança na disputa para presidente, Tarcísio como o mais votado para o governo de São Paulo e Guilherme Derrite à frente na votação para o Senado.

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As 103 seções eleitorais foram totalizadas, com 23.512 eleitores comparecendo às urnas para presidente. O município teve 7.574 abstenções, o equivalente a 24,36% do eleitorado.

Presidente

Flávio Bolsonaro (PL 22): 53,51% — 12.001 votos

  • Lula (PT 13): 37,39% — 8.385 votos

  • Escritor Augusto Cury (Avante 70): 3,49% — 782 votos

    • Renan Santos (Missão 14): 3,38% — 757 votos

  • Ronaldo Caiado (PSD 55): 1,62% — 363 votos

  • Zema (Novo 30): 0,28% — 63 votos

  • Samara (UP 80): 0,15% — 33 votos

  • Hertz Dias (PSTU 16): 0,06% — 14 votos

  • Clariana Barão (DC 27): 0,06% — 14 votos

  • Edmilson Costa (PCB 21): 0,01% — 3 votos

  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata 35): 0,02% — 5 votos

  • Rui Costa Pimenta (PCO 29): 0,03% — 6 votos

    • Governo de São Paulo

    A eleição para o governo paulista foi matematicamente definida, com Tarcísio eleito.

    • Tarcísio (Republicanos 10): 66,94% — 14.160 votos

    • Fernando Haddad (PT 13): 32,28% — 6.828 votos

  • Vivian Mendes (UP 80): 0,23% — 49 votos

  • Vera Lúcia (PSTU 16): 0,35% — 73 votos

  • Carlos Machado (PCB 21): 0,20% — 42 votos

    • Senado

    Na disputa pelas duas vagas ao Senado, Guilherme Derrite e André do Prado foram os mais votados em Ilhabela.

    • Guilherme Derrite (PP 111): 32,52% — 12.894 votos

    • André do Prado (PL 222): 30,51% — 12.098 votos

  • Simone Tebet (PSB 400): 17,41% — 6.902 votos

  • Marina Silva (Rede 180): 16,59% — 6.576 votos

  • Guto Schiavetto (Missão 144): 0,95% — 376 votos

  • Geraldo Rufino (Pode 200): 1,14% — 450 votos

  • Soninha Francine (Cidadania 232): 0,30% — 120 votos

  • Maíra de Souza (UP 808): 0,20% — 81 votos

  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU 161): 0,17% — 67 votos

  • Marcio Alves (UP 800): 0,07% — 26 votos

  • Petter Maahs (PCB 211): 0,06% — 25 votos

  • Weller Gonçalves (PSTU 160): 0,05% — 18 votos

  • William Teixeira (Agir 360): 0,04% — 14 votos — anulado sub judice

    • Comparecimento

    Ilhabela tem 31.086 eleitores aptos. Do total, 23.512 compareceram às urnas, representando 75,64% do eleitorado. A abstenção foi de 7.574 eleitores (24,36%).

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