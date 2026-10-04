Ilhabela encerrou a apuração das eleições de 2026 com Flávio Bolsonaro na liderança na disputa para presidente, Tarcísio como o mais votado para o governo de São Paulo e Guilherme Derrite à frente na votação para o Senado.
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As 103 seções eleitorais foram totalizadas, com 23.512 eleitores comparecendo às urnas para presidente. O município teve 7.574 abstenções, o equivalente a 24,36% do eleitorado.
Presidente
Flávio Bolsonaro (PL 22): 53,51% — 12.001 votos
Lula (PT 13): 37,39% — 8.385 votos
Escritor Augusto Cury (Avante 70): 3,49% — 782 votos
Renan Santos (Missão 14): 3,38% — 757 votos
Ronaldo Caiado (PSD 55): 1,62% — 363 votos
Zema (Novo 30): 0,28% — 63 votos
Samara (UP 80): 0,15% — 33 votos
Hertz Dias (PSTU 16): 0,06% — 14 votos
Clariana Barão (DC 27): 0,06% — 14 votos
Edmilson Costa (PCB 21): 0,01% — 3 votos
Veterinário Wilson Grassi (Democrata 35): 0,02% — 5 votos
Rui Costa Pimenta (PCO 29): 0,03% — 6 votos
Governo de São Paulo
A eleição para o governo paulista foi matematicamente definida, com Tarcísio eleito.
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Tarcísio (Republicanos 10): 66,94% — 14.160 votos
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Fernando Haddad (PT 13): 32,28% — 6.828 votos
Vivian Mendes (UP 80): 0,23% — 49 votos
Vera Lúcia (PSTU 16): 0,35% — 73 votos
Carlos Machado (PCB 21): 0,20% — 42 votos
Senado
Na disputa pelas duas vagas ao Senado, Guilherme Derrite e André do Prado foram os mais votados em Ilhabela.
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Guilherme Derrite (PP 111): 32,52% — 12.894 votos
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André do Prado (PL 222): 30,51% — 12.098 votos
Simone Tebet (PSB 400): 17,41% — 6.902 votos
Marina Silva (Rede 180): 16,59% — 6.576 votos
Guto Schiavetto (Missão 144): 0,95% — 376 votos
Geraldo Rufino (Pode 200): 1,14% — 450 votos
Soninha Francine (Cidadania 232): 0,30% — 120 votos
Maíra de Souza (UP 808): 0,20% — 81 votos
Dra. Eliana Ferreira (PSTU 161): 0,17% — 67 votos
Marcio Alves (UP 800): 0,07% — 26 votos
Petter Maahs (PCB 211): 0,06% — 25 votos
Weller Gonçalves (PSTU 160): 0,05% — 18 votos
William Teixeira (Agir 360): 0,04% — 14 votos — anulado sub judice
Comparecimento
Ilhabela tem 31.086 eleitores aptos. Do total, 23.512 compareceram às urnas, representando 75,64% do eleitorado. A abstenção foi de 7.574 eleitores (24,36%).