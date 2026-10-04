O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), venceu a eleição para governador em Guaratinguetá, no primeiro turno, com 47.183 votos, 72,38% dos válidos.

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Com 100% das urnas apuradas na cidade, o governador, que foi reeleito para o Palácio dos Bandeirantes, superou o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que teve 17.579 votos, 26,97% dos válidos.