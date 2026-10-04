04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Tarcísio tem 72% dos votos em Guará; Haddad fica com 26%

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Douglas Gomes / Lid Republicanos
Governador Tarcísio de Freitas
Governador Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), venceu a eleição para governador em Guaratinguetá, no primeiro turno, com 47.183 votos, 72,38% dos válidos.

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Com 100% das urnas apuradas na cidade, o governador, que foi reeleito para o Palácio dos Bandeirantes, superou o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que teve 17.579 votos, 26,97% dos válidos.

Vivian Mendes (UP) ficou em terceiro, com 183 votos (0,28%). Na sequência, aparecem Vera Lúcia (133) e Carlos Machado (113).

A cidade registrou 65.191 votos válidos para governador, com 3.576 em branco e 3.752 nulos. A abstenção chegou a 20,14% (18.285 eleitores), dos 90.804 que estavam aptos para votar.

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