Jambeiro encerrou a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 16 seções totalizadas. Ao todo, 3.951 eleitores compareceram às urnas, enquanto 1.045 não votaram, o equivalente a 20,92% de abstenção.
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Na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro foi o mais votado no município. Para o governo de São Paulo, Tarcísio liderou e teve a eleição matematicamente definida como eleito. No Senado, Guilherme Derrite e André do Prado foram os dois candidatos mais votados.
Presidente
Flávio Bolsonaro (PL – 22): 59,88% — 2.255 votos
Lula (PT – 13): 31,63% — 1.191 votos
Escritor Augusto Cury (Avante – 70): 3,48% — 131 votos
Ronaldo Caiado (PSD – 55): 2,42% — 91 votos
Renan Santos (Missão – 14): 2,07% — 78 votos
Zema (Novo – 30): 0,24% — 9 votos
Samara (UP – 80): 0,16% — 6 votos
Hertz Dias (PSTU – 16): 0,00% — 0 votos
Clariana Barão (DC – 27): 0,05% — 2 votos
Edmilson Costa (PCB – 21): 0,08% — 3 votos
Veterinário Wilson Grassi (Democrata – 35): 0,00% — 0 votos
Rui Costa Pimenta (PCO – 29): 0,00% — 0 votos
Foram registrados 3.766 votos válidos, 72 votos em branco e 113 nulos.
Governo de São Paulo
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Tarcísio (Republicanos – 10): 72,49% — 2.580 votos
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Fernando Haddad (PT – 13): 27,06% — 963 votos
Vivian Mendes (UP – 80): 0,17% — 6 votos
Vera Lúcia (PSTU – 16): 0,06% — 2 votos
Carlos Machado (PCB – 21): 0,22% — 8 votos
Senado
Jambeiro teve duas vagas em disputa. Os dois candidatos mais votados foram Guilherme Derrite e André do Prado.
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Guilherme Derrite (PP – 111): 35,44% — 2.391 votos
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André do Prado (PL – 222): 35,27% — 2.379 votos
Simone Tebet (PSB – 400): 14,17% — 956 votos
Marina Silva (Rede – 180): 13,00% — 877 votos
Guto Schiavetto (Missão – 144): 0,59% — 40 votos
Geraldo Rufino (Pode – 200): 0,82% — 55 votos
Soninha Francine (Cidadania – 232): 0,18% — 12 votos
Maíra de Souza (UP – 808): 0,13% — 9 votos
Dra. Eliana Ferreira (PSTU – 161): 0,06% — 4 votos
Marcio Alves (UP – 800): 0,06% — 4 votos
Petter Maahs (PCB – 211): 0,07% — 5 votos
Weller Gonçalves (PSTU – 160): 0,19% — 13 votos
William Teixeira (Agir – 360): 0,01% — 1 voto — anulado sub judice
Comparecimento
Jambeiro possui 4.996 eleitores aptos. O comparecimento foi de 79,08%, com 3.951 eleitores nas urnas. A abstenção ficou em 20,92%, com 1.045 eleitores.
A apuração foi concluída às 19h25, com todas as 16 seções totalizadas.