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ELEIÇÕES 2026

Jambeiro tem Flávio com 59,88% e Lula com 31,63%

Por Da Redação | Jambeiro (SP)
| Tempo de leitura: 2 min
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Jambeiro tem Flávio com 59,88% e Lula com 31,63%
Jambeiro tem Flávio com 59,88% e Lula com 31,63%

Jambeiro encerrou a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 16 seções totalizadas. Ao todo, 3.951 eleitores compareceram às urnas, enquanto 1.045 não votaram, o equivalente a 20,92% de abstenção.

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Na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro foi o mais votado no município. Para o governo de São Paulo, Tarcísio liderou e teve a eleição matematicamente definida como eleito. No Senado, Guilherme Derrite e André do Prado foram os dois candidatos mais votados.

Presidente

Flávio Bolsonaro (PL – 22): 59,88% — 2.255 votos

  • Lula (PT – 13): 31,63% — 1.191 votos

  • Escritor Augusto Cury (Avante – 70): 3,48% — 131 votos

    • Ronaldo Caiado (PSD – 55): 2,42% — 91 votos

  • Renan Santos (Missão – 14): 2,07% — 78 votos

  • Zema (Novo – 30): 0,24% — 9 votos

  • Samara (UP – 80): 0,16% — 6 votos

  • Hertz Dias (PSTU – 16): 0,00% — 0 votos

  • Clariana Barão (DC – 27): 0,05% — 2 votos

  • Edmilson Costa (PCB – 21): 0,08% — 3 votos

  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata – 35): 0,00% — 0 votos

  • Rui Costa Pimenta (PCO – 29): 0,00% — 0 votos

    • Foram registrados 3.766 votos válidos, 72 votos em branco e 113 nulos.

    Governo de São Paulo

    • Tarcísio (Republicanos – 10): 72,49% — 2.580 votos

    • Fernando Haddad (PT – 13): 27,06% — 963 votos

  • Vivian Mendes (UP – 80): 0,17% — 6 votos

  • Vera Lúcia (PSTU – 16): 0,06% — 2 votos

  • Carlos Machado (PCB – 21): 0,22% — 8 votos

    • Senado

    Jambeiro teve duas vagas em disputa. Os dois candidatos mais votados foram Guilherme Derrite e André do Prado.

    • Guilherme Derrite (PP – 111): 35,44% — 2.391 votos

    • André do Prado (PL – 222): 35,27% — 2.379 votos

  • Simone Tebet (PSB – 400): 14,17% — 956 votos

  • Marina Silva (Rede – 180): 13,00% — 877 votos

  • Guto Schiavetto (Missão – 144): 0,59% — 40 votos

  • Geraldo Rufino (Pode – 200): 0,82% — 55 votos

  • Soninha Francine (Cidadania – 232): 0,18% — 12 votos

  • Maíra de Souza (UP – 808): 0,13% — 9 votos

  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU – 161): 0,06% — 4 votos

  • Marcio Alves (UP – 800): 0,06% — 4 votos

  • Petter Maahs (PCB – 211): 0,07% — 5 votos

  • Weller Gonçalves (PSTU – 160): 0,19% — 13 votos

  • William Teixeira (Agir – 360): 0,01% — 1 voto — anulado sub judice

    • Comparecimento

    Jambeiro possui 4.996 eleitores aptos. O comparecimento foi de 79,08%, com 3.951 eleitores nas urnas. A abstenção ficou em 20,92%, com 1.045 eleitores.

    A apuração foi concluída às 19h25, com todas as 16 seções totalizadas.

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