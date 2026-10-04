Jambeiro encerrou a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 16 seções totalizadas. Ao todo, 3.951 eleitores compareceram às urnas, enquanto 1.045 não votaram, o equivalente a 20,92% de abstenção.

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Na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro foi o mais votado no município. Para o governo de São Paulo, Tarcísio liderou e teve a eleição matematicamente definida como eleito. No Senado, Guilherme Derrite e André do Prado foram os dois candidatos mais votados.

Presidente