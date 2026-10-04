Santa Branca encerrou a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 43 seções totalizadas. Foram 9.146 eleitores às urnas, com abstenção de 23,07%.

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Na eleição para presidente, Flávio Bolsonaro foi o mais votado. Para governador, Tarcísio liderou. No Senado, André do Prado e Guilherme Derrite tiveram as maiores votações.

Presidente