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ELEIÇÕES 2026

Santa Branca encerra apuração com Flávio na frente: 59,78%

Por Da Redação | Santa Branca
| Tempo de leitura: 2 min
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Santa Branca encerra apuração com Flávio na frente: 59,78%
Santa Branca encerra apuração com Flávio na frente: 59,78%

Santa Branca encerrou a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 43 seções totalizadas. Foram 9.146 eleitores às urnas, com abstenção de 23,07%.

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Na eleição para presidente, Flávio Bolsonaro foi o mais votado. Para governador, Tarcísio liderou. No Senado, André do Prado e Guilherme Derrite tiveram as maiores votações.

Presidente

Flávio Bolsonaro (PL – 22): 59,78% — 5.210 votos

  • Lula (PT – 13): 31,77% — 2.769 votos

  • Escritor Augusto Cury (Avante – 70): 2,78% — 242 votos

    • Ronaldo Caiado (PSD – 55): 2,78% — 242 votos

  • Renan Santos (Missão – 14): 2,47% — 215 votos

  • Zema (Novo – 30): 0,26% — 23 votos

  • Samara (UP – 80): 0,03% — 3 votos

  • Clariana Barão (DC – 27): 0,03% — 3 votos

  • Hertz Dias (PSTU – 16): 0,05% — 4 votos

  • Edmilson Costa (PCB – 21): 0,01% — 1 voto

  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata – 35): 0,03% — 3 votos

  • Rui Costa Pimenta (PCO – 29): 0,00% — 0 votos

    • Foram registrados 8.715 votos válidos, 195 votos em branco e 236 nulos.

    Governo de São Paulo

    • Tarcísio (Republicanos – 10): 72,89% — 5.995 votos

    • Fernando Haddad (PT – 13): 26,49% — 2.179 votos

  • Vivian Mendes (UP – 80): 0,24% — 20 votos

  • Vera Lúcia (PSTU – 16): 0,13% — 11 votos

  • Carlos Machado (PCB – 21): 0,24% — 20 votos

    • Senado

    Santa Branca teve duas vagas em disputa. Os dois mais votados foram André do Prado e Guilherme Derrite.

    • Guilherme Derrite (PP – 111): 33,56% — 5.286 votos

    • André do Prado (PL – 222): 40,55% — 6.388 votos

  • Simone Tebet (PSB – 400): 12,85% — 2.024 votos

  • Marina Silva (Rede – 180): 11,40% — 1.796 votos

  • Geraldo Rufino (Pode – 200): 0,79% — 125 votos

  • Guto Schiavetto (Missão – 144): 0,39% — 62 votos

  • Soninha Francine (Cidadania – 232): 0,15% — 23 votos

  • Maíra de Souza (UP – 808): 0,06% — 9 votos

  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU – 161): 0,08% — 13 votos

  • Marcio Alves (UP – 800): 0,04% — 7 votos

  • Petter Maahs (PCB – 211): 0,04% — 7 votos

  • Weller Gonçalves (PSTU – 160): 0,06% — 9 votos

  • William Teixeira (Agir – 360): 0,02% — 3 votos — anulado sub judice

    • Comparecimento

    Santa Branca tem 11.889 eleitores aptos. Ao todo, 9.146 compareceram às urnas, enquanto 2.743 não votaram.

    A taxa de comparecimento foi de 76,93%, com 23,07% de abstenção.

    A apuração foi encerrada às 18h30, com todas as 43 seções totalizadas.

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