O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em Guaratinguetá, no primeiro turno, com 41.429 votos, 59,85% dos válidos.

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Com 100% das urnas apuradas na cidade, o filho do presidente Jair Bolsonaro superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 20.859 votos, 30,13% dos válidos.