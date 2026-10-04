O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em Guaratinguetá, no primeiro turno, com 41.429 votos, 59,85% dos válidos.
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Com 100% das urnas apuradas na cidade, o filho do presidente Jair Bolsonaro superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 20.859 votos, 30,13% dos válidos.
Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro, com 2.493 votos (3,60%). Na sequência, aparecem Renan Santos (Missão), com 1.965 votos (2,84%), Ronaldo Caiado (PSD), com 2.063 (2,98%), e Romeu Zema (Novo), com 227 votos (0,33%).
A cidade registrou 69.219 votos válidos para presidente, com mais 1.741 em branco e 1.560 nulos. A abstenção chegou a 20,14% (18.285 eleitores), dos 90.805 que estavam aptos para votar.