O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) venceu a eleição para governador em Jacareí, no primeiro turno, com 84.349 votos, 69,04% dos válidos.
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Com 100% das urnas apuradas na cidade, o governador, que foi reeleito para o Palácio dos Bandeirantes, superou o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que teve 36.680 votos, 30,02% dos válidos.
Vivian Mendes (UP) ficou em terceiro, com 364 votos (0,30%). Na sequência, aparecem Vera Lúcia (479) e Carlos Machado (294).
A cidade registrou 122.166 votos válidos para governador, com 5.930 em branco e 8.687 nulos. A abstenção chegou a 20,12% (34.454 eleitores), dos 171.237 que estavam aptos para votar.