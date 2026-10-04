O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) venceu a eleição para governador em Jacareí, no primeiro turno, com 84.349 votos, 69,04% dos válidos.

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Com 100% das urnas apuradas na cidade, o governador, que foi reeleito para o Palácio dos Bandeirantes, superou o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que teve 36.680 votos, 30,02% dos válidos.