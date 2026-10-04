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ELEIÇÕES 2026

Igaratá: Flávio tem 61,07%, contra 29,92% de Lula

Por Da Redação | Igaratá
| Tempo de leitura: 2 min
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Igaratá: Flávio tem 61,07%, contra 29,92% de Lula
Igaratá: Flávio tem 61,07%, contra 29,92% de Lula

Igaratá encerrou a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 28 seções totalizadas. O município registrou 7.353 comparecimentos, enquanto 2.090 eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 22,13% do eleitorado apto.

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Na disputa para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Igaratá, com 61,07% dos votos válidos. Para o governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 77,02%. Já na disputa pelas duas vagas ao Senado, André do Prado ficou na primeira posição, seguido por Guilherme Derrite.

Presidente

Dos 7.353 votos registrados para presidente, foram contabilizados 6.945 votos válidos, além de 158 votos em branco e 250 nulos.

Confira o resultado:

  • Flávio Bolsonaro (PL – 22): 61,07% — 4.241 votos

Lula (PT – 13): 29,92% — 2.078 votos

  • Escritor Augusto Cury (Avante – 70): 3,30% — 229 votos

  • Renan Santos (Missão – 14): 2,49% — 173 votos

  • Ronaldo Caiado (PSD – 55): 2,89% — 201 votos

  • Zema (Novo – 30): 0,24% — 17 votos

  • Samara (UP – 80): 0,01% — 1 voto

  • Hertz Dias (PSTU – 16): 0,01% — 1 voto

  • Clariana Barão (DC – 27): 0,01% — 1 voto

  • Edmilson Costa (PCB – 21): 0,03% — 2 votos

  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata – 35): 0,01% — 1 voto

  • Rui Costa Pimenta (PCO – 29): 0,00% — 0 votos

    • Governo de São Paulo

    Na disputa pelo governo paulista, foram registrados 7.353 votos, com 6.557 votos válidos. Tarcísio terminou na primeira colocação, seguido por Fernando Haddad.

    Resultado:

    • Tarcísio (Republicanos – 10): 77,02% — 5.050 votos

    • Fernando Haddad (PT – 13): 22,50% — 1.475 votos

  • Vivian Mendes (UP – 80): 0,09% — 6 votos

  • Vera Lúcia (PSTU – 16): 0,15% — 10 votos

  • Carlos Machado (PCB – 21): 0,24% — 16 votos

    • Senado

    Igaratá teve duas vagas em disputa para o Senado. Como cada eleitor podia votar em dois candidatos, foram contabilizados 14.706 votos nominais. O total de votos válidos foi de 12.293.

    André do Prado terminou na primeira posição, seguido por Guilherme Derrite:

    • Guilherme Derrite (PP – 111): 37,16% — 4.569 votos

  • André do Prado (PL – 222): 38,15% — 4.691 votos

  • Simone Tebet (PSB – 400): 12,09% — 1.486 votos

  • Marina Silva (Rede – 180): 10,14% — 1.247 votos

  • Guto Schiavetto (Missão – 144): 0,54% — 67 votos

  • Geraldo Rufino (Pode – 200): 1,42% — 174 votos

  • Soninha Francine (Cidadania – 232): 0,13% — 16 votos

  • Maíra de Souza (UP – 808): 0,07% — 8 votos

  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU – 161): 0,13% — 16 votos

  • Marcio Alves (UP – 800): 0,03% — 4 votos

  • Petter Maahs (PCB – 211): 0,02% — 2 votos

  • Weller Gonçalves (PSTU – 160): 0,11% — 13 votos

  • William Teixeira (Agir – 360): 0,02% — 2 votos — anulado sub judice

    • Comparecimento

    Igaratá possui 9.443 eleitores aptos. Desse total, 7.353 compareceram às urnas, enquanto 2.090 se abstiveram.

    A taxa de comparecimento foi de 77,87%, e a abstenção ficou em 22,13%.

    A apuração foi encerrada às 19h09 deste domingo (4), no horário local, com todas as 28 seções totalizadas.

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