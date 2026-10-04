Igaratá encerrou a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 28 seções totalizadas. O município registrou 7.353 comparecimentos, enquanto 2.090 eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 22,13% do eleitorado apto.

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Na disputa para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Igaratá, com 61,07% dos votos válidos. Para o governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 77,02%. Já na disputa pelas duas vagas ao Senado, André do Prado ficou na primeira posição, seguido por Guilherme Derrite.

Presidente