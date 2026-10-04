Igaratá encerrou a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 28 seções totalizadas. O município registrou 7.353 comparecimentos, enquanto 2.090 eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 22,13% do eleitorado apto.
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Na disputa para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Igaratá, com 61,07% dos votos válidos. Para o governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 77,02%. Já na disputa pelas duas vagas ao Senado, André do Prado ficou na primeira posição, seguido por Guilherme Derrite.
Presidente
Dos 7.353 votos registrados para presidente, foram contabilizados 6.945 votos válidos, além de 158 votos em branco e 250 nulos.
Confira o resultado:
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Flávio Bolsonaro (PL – 22): 61,07% — 4.241 votos
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Lula (PT – 13): 29,92% — 2.078 votos
Escritor Augusto Cury (Avante – 70): 3,30% — 229 votos
Renan Santos (Missão – 14): 2,49% — 173 votos
Ronaldo Caiado (PSD – 55): 2,89% — 201 votos
Zema (Novo – 30): 0,24% — 17 votos
Samara (UP – 80): 0,01% — 1 voto
Hertz Dias (PSTU – 16): 0,01% — 1 voto
Clariana Barão (DC – 27): 0,01% — 1 voto
Edmilson Costa (PCB – 21): 0,03% — 2 votos
Veterinário Wilson Grassi (Democrata – 35): 0,01% — 1 voto
Rui Costa Pimenta (PCO – 29): 0,00% — 0 votos
Governo de São Paulo
Na disputa pelo governo paulista, foram registrados 7.353 votos, com 6.557 votos válidos. Tarcísio terminou na primeira colocação, seguido por Fernando Haddad.
Resultado:
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Tarcísio (Republicanos – 10): 77,02% — 5.050 votos
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Fernando Haddad (PT – 13): 22,50% — 1.475 votos
Vivian Mendes (UP – 80): 0,09% — 6 votos
Vera Lúcia (PSTU – 16): 0,15% — 10 votos
Carlos Machado (PCB – 21): 0,24% — 16 votos
Senado
Igaratá teve duas vagas em disputa para o Senado. Como cada eleitor podia votar em dois candidatos, foram contabilizados 14.706 votos nominais. O total de votos válidos foi de 12.293.
André do Prado terminou na primeira posição, seguido por Guilherme Derrite:
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Guilherme Derrite (PP – 111): 37,16% — 4.569 votos
André do Prado (PL – 222): 38,15% — 4.691 votos
Simone Tebet (PSB – 400): 12,09% — 1.486 votos
Marina Silva (Rede – 180): 10,14% — 1.247 votos
Guto Schiavetto (Missão – 144): 0,54% — 67 votos
Geraldo Rufino (Pode – 200): 1,42% — 174 votos
Soninha Francine (Cidadania – 232): 0,13% — 16 votos
Maíra de Souza (UP – 808): 0,07% — 8 votos
Dra. Eliana Ferreira (PSTU – 161): 0,13% — 16 votos
Marcio Alves (UP – 800): 0,03% — 4 votos
Petter Maahs (PCB – 211): 0,02% — 2 votos
Weller Gonçalves (PSTU – 160): 0,11% — 13 votos
William Teixeira (Agir – 360): 0,02% — 2 votos — anulado sub judice
Comparecimento
Igaratá possui 9.443 eleitores aptos. Desse total, 7.353 compareceram às urnas, enquanto 2.090 se abstiveram.
A taxa de comparecimento foi de 77,87%, e a abstenção ficou em 22,13%.
A apuração foi encerrada às 19h09 deste domingo (4), no horário local, com todas as 28 seções totalizadas.