O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em Jacareí, no primeiro turno, com 75.767 votos, 58,26% dos válidos.
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Com 100% das urnas apuradas na cidade, o filho do presidente Jair Bolsonaro superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 41.901 votos, 32,22% dos válidos.
Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro, com 4.424 votos (3,40%). Na sequência, aparecem Renan Santos (Missão), com 4.092 votos (3,15%), Ronaldo Caiado (PSD), com 2.830 (2,18%), e Romeu Zema (Novo), com 529 votos (0,41%).
A cidade registrou 130.039 votos válidos, 2.880 em branco e 4.011 nulos. A abstenção chegou a 20,11% (34.464 eleitores), dos 171.394 que estavam aptos para votar.