Caçapava encerrou a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 243 seções totalizadas. O município registrou 58.092 comparecimentos, enquanto 14.503 eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 19,98% do eleitorado apto.
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Na disputa para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Caçapava, com 60,57% dos votos válidos. Para o governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 73,09% e teve a eleição matematicamente definida como eleito. Já na disputa pelas duas vagas ao Senado, Guilherme Derrite e André do Prado ficaram nas primeiras posições.
Presidente
Dos 58.092 votos registrados para presidente, foram contabilizados 54.696 votos válidos, além de 1.485 votos em branco e 1.911 nulos.
Confira o resultado:
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Flávio Bolsonaro (PL – 22): 60,57% — 33.129 votos
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Lula (PT – 13): 29,50% — 16.135 votos
Escritor Augusto Cury (Avante – 70): 3,54% — 1.938 votos
Renan Santos (Missão – 14): 3,12% — 1.707 votos
Ronaldo Caiado (PSD – 55): 2,52% — 1.376 votos
Zema (Novo – 30): 0,41% — 222 votos
Samara (UP – 80): 0,12% — 67 votos
Hertz Dias (PSTU – 16): 0,10% — 53 votos
Clariana Barão (DC – 27): 0,07% — 41 votos
Edmilson Costa (PCB – 21): 0,02% — 11 votos
Veterinário Wilson Grassi (Democrata – 35): 0,02% — 9 votos
Rui Costa Pimenta (PCO – 29): 0,01% — 8 votos
Governo de São Paulo
Na disputa pelo governo paulista, foram registrados 58.090 votos, com 51.628 votos válidos. Tarcísio terminou na primeira colocação, com a eleição matematicamente definida como eleito.
Resultado:
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Tarcísio (Republicanos – 10): 73,09% — 37.735 votos
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Fernando Haddad (PT – 13): 26,12% — 13.486 votos
Vera Lúcia (PSTU – 16): 0,31% — 158 votos
Vivian Mendes (UP – 80): 0,25% — 131 votos
Carlos Machado (PCB – 21): 0,23% — 118 votos
Senado
Caçapava teve duas vagas em disputa para o Senado. Como cada eleitor podia votar em dois candidatos, foram contabilizados 116.180 votos nominais. O total de votos válidos foi de 96.562.
Os mais votados foram Guilherme Derrite e André do Prado:
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Guilherme Derrite (PP – 111): 35,02% — 33.823 votos
André do Prado (PL – 222): 34,38% — 33.204 votos
Simone Tebet (PSB – 400): 14,50% — 14.003 votos
Marina Silva (Rede – 180): 13,46% — 12.998 votos
Guto Schiavetto (Missão – 144): 0,90% — 865 votos
Geraldo Rufino (Pode – 200): 0,83% — 804 votos
Soninha Francine (Cidadania – 232): 0,24% — 233 votos
Maíra de Souza (UP – 808): 0,17% — 161 votos
Dra. Eliana Ferreira (PSTU – 161): 0,17% — 167 votos
Marcio Alves (UP – 800): 0,07% — 65 votos
Petter Maahs (PCB – 211): 0,06% — 60 votos
Weller Gonçalves (PSTU – 160): 0,19% — 179 votos
William Teixeira (Agir – 360): 0,03% — 27 votos — anulado sub judice
Comparecimento
Caçapava possui 72.595 eleitores aptos, segundo os dados da apuração para presidente. Desse total, 58.092 compareceram às urnas, enquanto 14.503 se abstiveram.
A taxa de comparecimento foi de 80,02%, e a abstenção ficou em 19,98%.
A apuração foi encerrada às 19h30 deste domingo (4), no horário local, com todas as 243 seções totalizadas.