O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) venceu a eleição para governador em São José dos Campos, no primeiro turno, com 273.010 votos, 68,78% dos válidos.
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Com 100% das urnas apuradas na cidade, o governador, que foi reeleito para o Palácio dos Bandeirantes, superou o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que teve 120.364 votos, 30,32% dos válidos.
Vivian Mendes (UP) ficou em terceiro, com 1.267 votos (0,32%). Na sequência, aparecem Vera Lúcia (1.491 votos) e Carlos Machado (803).
A cidade registrou 396.935 votos válidos, com 17.132 em branco e 23.557 nulos. A abstenção chegou a 18,78% (101.173 eleitores), dos 538.797 que estavam aptos para votar.