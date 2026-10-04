Tremembé encerrou a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 102 seções totalizadas. O município registrou 23.668 comparecimentos, enquanto 5.959 eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 20,11% do eleitorado apto.
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Na disputa para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Tremembé, com 60,13% dos votos válidos. Para o governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 72,02%. Já na disputa pelas duas vagas ao Senado, Guilherme Derrite e André do Prado ficaram nas primeiras posições.
Presidente
Dos 23.668 votos registrados para presidente, foram contabilizados 22.451 votos válidos, além de 530 votos em branco e 687 nulos.
Confira o resultado:
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Flávio Bolsonaro (PL – 22): 60,13% — 13.500 votos
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Lula (PT – 13): 29,79% — 6.688 votos
Escritor Augusto Cury (Avante – 70): 3,34% — 749 votos
Ronaldo Caiado (PSD – 55): 2,97% — 667 votos
Renan Santos (Missão – 14): 3,20% — 718 votos
Zema (Novo – 30): 0,33% — 75 votos
Samara (UP – 80): 0,13% — 30 votos
Hertz Dias (PSTU – 16): 0,02% — 4 votos
Clariana Barão (DC – 27): 0,05% — 12 votos
Edmilson Costa (PCB – 21): 0,02% — 5 votos
Veterinário Wilson Grassi (Democrata – 35): 0,01% — 2 votos
Rui Costa Pimenta (PCO – 29): 0,01% — 1 voto
Governo de São Paulo
Na disputa pelo governo paulista, foram registrados 23.668 votos, com 21.201 votos válidos. Tarcísio terminou na primeira colocação, seguido por Fernando Haddad.
Resultado:
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Tarcísio (Republicanos – 10): 72,02% — 15.268 votos
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Fernando Haddad (PT – 13): 27,11% — 5.747 votos
Vivian Mendes (UP – 80): 0,33% — 69 votos
Vera Lúcia (PSTU – 16): 0,37% — 78 votos
Carlos Machado (PCB – 21): 0,18% — 39 votos
Senado
Tremembé teve duas vagas em disputa para o Senado. Como cada eleitor podia votar em dois candidatos, foram contabilizados 47.336 votos nominais. O total de votos válidos foi de 40.378.
Os mais votados foram Guilherme Derrite e André do Prado:
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Guilherme Derrite (PP – 111): 34,88% — 14.085 votos
André do Prado (PL – 222): 34,20% — 13.812 votos
Simone Tebet (PSB – 400): 14,80% — 5.978 votos
Marina Silva (Rede – 180): 13,59% — 5.490 votos
Geraldo Rufino (Pode – 200): 0,93% — 376 votos
Guto Schiavetto (Missão – 144): 0,84% — 338 votos
Soninha Francine (Cidadania – 232): 0,26% — 105 votos
Maíra de Souza (UP – 808): 0,16% — 63 votos
Dra. Eliana Ferreira (PSTU – 161): 0,17% — 69 votos
Marcio Alves (UP – 800): 0,04% — 18 votos
Petter Maahs (PCB – 211): 0,06% — 24 votos
Weller Gonçalves (PSTU – 160): 0,05% — 20 votos
William Teixeira (Agir – 360): 0,02% — 8 votos — anulado sub judice
Comparecimento
Tremembé possui 29.627 eleitores aptos. Desse total, 23.668 compareceram às urnas, enquanto 5.959 se abstiveram.
A taxa de comparecimento foi de 79,89%, e a abstenção ficou em 20,11%.
A apuração foi encerrada às 18h35 deste domingo (4), no horário local, com todas as 102 seções totalizadas.